Alior Bank oczekuje dalszej poprawy jakości portfela pożyczek w br.



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Alior Bank oczekuje dalszej poprawy jakości portfela pożyczek gotówkowych w tym roku, poinformowała prezes Katarzyna Sułkowska.

"W pożyczkach gotówkowych mamy spadające poziomy NPL. Mniej klientów wchodzi do defaultu, co wpływa pozytywnie na wskaźnik. Należy założyć, że poprawa jakości portfela w segmencie pożyczek gotówkowych będzie kontynuowana" - powiedziała Sułkowska podczas telekonferencji.

Bank podał w prezentacji, że wyższa skuteczność procesów monitoringu pożyczki sukcesywnie zmniejsza udział ekspozycji wchodzących do NPL (2016: 1,85%; 2017: 1,69%; II kw. 2018: 1,53%).

"Skuteczne nawiązanie relacji z klientami pozwala nam na polepszenie jakości kredytowej udzielanych ekspozycji (~80% sprzedaży jest realizowana do dotychczasowych klientów Aliora)" - czytamy także.

Nowa sprzedaż pożyczki gotówkowej wyniosła 1,8 mld zł w II kw. br. wobec 1,7 mld zł kwartał wcześniej. Ponad 90% sprzedaży wolumenu pożyczki gotówkowej w II kw. bank zrealizował w ramach sieci własnej wraz z agencjami.

Koszt ryzyka Alior Banku spadł do 1,7% na koniec czerwca wobec 1,8% kwartał wcześniej, w tym dla pożyczek gotówkowych wyniósł on 2,7% w II kw. br. wobec 2,6% kwartał wcześniej.

"W 2016 mieliśmy 4% kosztów ryzyka. Nasz cel na 2020 rok [dla pożyczek gotówkowych] to 2,54%, a już jesteśmy na poziomie 2,6-2,7%, więc można powiedzieć, że w zasadzie już osiągnęliśmy cel strategiczny" - powiedział wiceprezes Filip Gorczyca.

W strategii do 2020 roku bank założył, że koszt ryzyka dla grupy Aliora wyniesie 1,7%, a dla pożyczek gotówkowych będzie to 2,5%.

Gorczyca poinformował, że bank nadal będzie sukcesywnie sprzedawał portfele wierzytelności w kolejnych kwartałach.

"Kilka, kilkanaście milionów złotych wpływu na wynik netto będziemy notować co kwartał. W II kwartale to było było 12 mln zł" - powiedział wiceprezes.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)