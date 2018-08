Prezes Pekao: Bank pracuje nad ofertą dla Polonii



Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Bank Pekao prowadzi prace nad ofertą dla Polaków mieszkających za granicą i szuka innowacyjnych rozwiązań na rynku europejskim, poinformował prezes Pekao Michał Krupiński.

"Analizujemy możliwości tzw. cyfrowych banków w Europie, jednak będziemy bardzo dokładnie rozważać potencjalnych kandydatów do współpracy. Poza granicami kraju żyje, według różnych źródeł, około 10 mln Polaków, z czego aż 3 mln w Wielkiej Brytanii. Potrzebują oni atrakcyjnej oferty bankowej umożliwiającej łatwe skomunikowanie się z rodziną w Polsce, dlatego prowadzimy intensywne badania i szukamy innowacyjnych rozwiązań na rynku europejskim" - powiedział Krupiński w wywiadzie w londyńskiej redakcji CNBC News.

Prezes podkreślił również znaczenie udziału polskiego kapitału w Banku Pekao w kontekście innych banków.

"To podejście oportunistyczne, bo tam, gdzie jest centrum decyzyjne jednostki powstaje wartość dodana. Rynek się konsoliduje. Jest wiele europejskich banków, takich jak Nordea, czy belgijski KBC, które dochodzą do wniosku, że należy tworzyć silne struktury w oparciu o kapitał narodowy. Zgodnie z naszą strategią, odnotowujemy wzrost dwucyfrowy, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i kredytów gotówkowych. Ponadto, ostatni kwartał był dla Banku Pekao rekordowy, jeśli chodzi o udzielanie kredytów hipotecznych" - podkreślił.

Krupiński odniósł się także do kryzysu walutowego i politycznego w Turcji i jego wpływu na sytuację banków z Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwrócił uwagę na dynamiczny wzrost sektora bankowego w Polsce.

"Musimy się zmierzyć z trzema poważnymi zagrożeniami [dla gospodarki tureckiej]: bardzo trudną sytuacją fiskalną, która pogorszyła się w ostatnich latach, zadłużenie w walucie zagranicznej refinansowane przez banki, a także przez szeroko pojęty sektor finansowy oraz konflikt dyplomatyczny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Turcją­" - powiedział prezes.

Stwierdził również, że zasadniczo banki z rejonu Europy wschodniej nie są szczególnie uzależnione od sytuacji wewnętrznej w Turcji, która zdecydowała o niepodwyższaniu stóp procentowych wobec kryzysu walutowego oraz o nieangażowaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

"Oczywiście wpływa to na kurs tureckiej liry. W kontekście polskiej gospodarki nie zauważamy znacznej różnicy" - podkreślił prezes Pekao.

Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)