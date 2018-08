Tauron jest zainteresowany nowymi projektami związanymi z rynkiem OZE



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Grupa Tauron jest zainteresowana nowymi projektami związanymi z rynkiem odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym offshore, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Marka Wadowskiego.

"Rozglądamy się i mocno analizujemy już niektóre projekty. Dla nas najważniejsza jest opłacalność, co związane jest m.in. ze wsparciem rynku OZE, a także technologią. Jeśli będziemy na zaawansowanym etapie, to o tym zakomunikujemy. Jesteśmy zainteresowani rozwojem zielonej energii, w tym także wiatraków na morzu czyli offshorem" - powiedział Wadowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka przygotowuje się do kolejnych aukcji dotyczących OZE.

"Przygotowujemy się, ale nie ma jeszcze ostatecznej finalnej decyzji w tej sprawie. Jeśli będzie to korzystne, to przystąpimy do tych aukcji" - wskazał wiceprezes.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)