Stelmet chce poprawić elastyczność dystrybucji w Wielkiej Brytanii



Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Stelmet chce w przyszłym roku obrotowym poprawić elastyczność dystrybucji na rynku Wielkiej Brytanii, poinformował członek zarządu Piotr Leszkowicz. Ocenił, że w III kw. bieżącego r.obr. brytyjska spółka Stelmetu nie była w stanie właściwie odpowiedzieć na gwałtowny wzrost popytu.

"Zareagowaliśmy bardzo szybko, nastąpiło wzmocnienie wśród osób zarządzających. Uważamy, że nie tylko nadzór korporacyjny, ale większe zaangażowanie w działalność operacyjną powinno przynieść polepszenie. Została przeprowadzona reorganizacja działalności operacyjnej w naszym centrum dystrybucyjnym Much Wenlock. To polega na polepszeniu rotacji zapasów, polepszeniu planowania zapotrzebowania i dystrybucji" - powiedział Leszkowicz podczas konferencji prasowej.

"Ta większa sezonowość niż zwykle, kumulacja [popytu] w okresie maj-czerwiec ujawniła, że ta spółka [Grange Fencing] nie potrafi elastycznie odpowiadać na takie zmiany, co jest kluczowe w naszej branży. I to jest to, na czym chcemy się skupić. Prace nad analizą efektywności i dostosowaniem trwają, chcemy to wdrożyć w przyszłym roku" - dodał członek zarządu.

W prezentacji spółka podała, że znaczące zmiany w popycie na wyroby drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii w br. (opóźniony start sezonu sprzedażowego z uwagi na długą zimę oraz dynamiczny wzrost zamówień w III kw. r.ob.r 2017/2018) ujawniły potrzebę usprawnień w procesie dystrybucji towarów na lokalnym rynku. Efektem tej sytuacji było m.in. niewykorzystanie potencjału wzrostu sprzedaży w III kw. z uwagi na opóźnienia w realizacji dostaw.

Do tej pory Stelmet w związku z tą sytuacją wzmocnił zarząd i nadzór korporacyjny poprzez powołanie do zarządu Grange Fencing Dominiki Bieńkowskiej (jako przewodniczącej zarządu) i rozpoczął reorganizację działalności operacyjnej centrum dystrybucyjnego Much Wenlock.

Członkowie zarządu ocenili także podczas konferencji, że na marżę zysku brutto ze sprzedaży grupy w skali całego roku obrotowego pozytywnie wpłynie koszt surowca: mimo oczekiwanego wzrostu kosztu jednostkowego w ostatnim kwartale, w skali całego roku powinien być, według zarządu, niższy r/r. Pozytywnie na marży powinien odbijać się też wzrost efektywności produkcji zakładów Mr Garden, związany ze wzrostem skali produkcji. Negatywnie natomiast wpływają koszty pracy. Ich udział w kosztach zarząd ocenia na ok. 18%.

Marża zysku brutto grupy w okresie I-III kw. 2017/2018 wyniosła 28% wobec 29% rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)