Spółka Vistuli ma listy intencyjne dot. akwizycji na rynkach zagranicznych



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - W.KRUK, spółka zależna Vistula Group, podpisała dwa listy intencyjne dotyczące planowanych projektów akwizycyjnych na rynkach zagranicznych, podała Vistula Group.

"Podpisane dokumenty obejmują: (i) list intencyjny z N.Lori s.r.o., Jermontox Holdings Ltd. oraz Jays Czech LLC dotyczący możliwości nabycia całości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa czeskiego Klenoty Aurum s.r.o. będącej jednym z liderów rynku czeskiego prowadzącym sieć salonów jubilerskich na rynku czeskim, w którym spółce zależnej przyznano wyłączność na czas prowadzenia analiz oraz (ii) list intencyjny z Liam Ltd. i Myra Investment Ltd. dotyczący możliwości nabycia całości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa słowackiego Montre s.r.o. prowadzącej sieć salonów jubilerskich na rynku słowackim, w którym spółce zależnej przyznano wyłączność na czas prowadzenia analiz" - czytamy w komunikacie.

Spółka zależna zamierza przeprowadzić analizy w/w podmiotów w celu przedstawienia ofert nabycia udziałów. Listy intencyjne nie stanowią zobowiązania żadnej ze stron do zawarcia transakcji. W przypadku pozytywnego przebiegu procesu akwizycyjnego Vistula Group szacuje, że może się on zakończyć w I kw. 2019 r., podano również.

Vistula wskazała, że podpisanie listów intencyjnych stanowi jeden z elementów realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej spółki, która przewiduje realizację projektów akwizycyjnych obejmujących rozpoznawalne marki o uznanej pozycji rynkowej, działające w segmencie odzieżowym oraz jubilerskim, dysponujące kanałami dystrybucji detalicznej, co w efekcie prowadziłoby do przyspieszenia rozwoju i stworzenia znacznie większej grupy kapitałowej

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)