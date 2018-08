Ten Square Games podejmie decyzję ws. 'Fishing Battle' do końca roku



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Ten Square Games zakłada, że do końca roku zdecyduje o ewentualnej produkcji "Fishing Battle", także do końca 2018 r. ma nastąpić soft launch gry "MiniGolf" zapowiedział wiceprezes Arkadiusz Pernal. Jeszcze w październiku spółka spotka się z wydawcami w Chinach.

"Praca nad nowym naszym autorskim silnikiem bettingowym doprowadziła do powstania gier 'Fishing Battle' i 'MiniGolf'. Efekty testów nie są do końca zadowalające, ale większy potencjał widzimy w grze 'MiniGolf'. Do końca roku zdecydujemy, czy będziemy kontynuować prace nad 'Fishing Battle' czy nie. Jeżeli chodzi o 'MiniGolf', to zakładamy, że do końca roku wydamy tę grę na soft lauchu" - powiedział Pernal podczas konferencji prasowej.

Testy gry "Fishing Battle" na soft launchu jeszcze trwają i po ich zakończeniu ostatecznie zostanie podjęta decyzja. "Wtedy zdecydujemy, czy rezygnujemy, czy dokonamy jakiś zmian" – wyjaśnił wiceprezes.

Dodał, że koszty związane z grą "MiniGolf" są znacznie niższe, ponieważ bazuje ona na silniku bettingowym już opracowanym przez spółkę.

Jak szacuje spółka, koszt powstania silnika bettingowego, w tym produkcji gry "Fishing Battle" wyniósł łącznie około 933 tys. zł. Gra "Fishing Battle" jest testowana przez graczy w systemie soft launch na wybranych rynkach od czerwca br.

"Obecnie trwają prace nad nowymi grami, ale o nich powiemy w późniejszym terminie. Możemy jedynie powiedzieć, że nasz pipeline na 2019 r. jest zapewniony. W tej chwili trwa budowa odpowiednich zespołów" - powiedział też Pernal.

Spółka zaplanowała także pierwsze spotkania z wydawcami gier w Chinach. "W drugiej połowie października mamy zaplanowane pierwsze spotkania w Chinach z wydawcami' - dodał wiceprezes.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)