PGE Nowa Energia będzie dysponować 25 punktami ładowania do końca września br.



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Grupa PGE weszła na rynek ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Po stacji ładowania w Łodzi, uruchomiono stację ładowania w Krynicy-Zdroju, a wkrótce kierowcy będą mogli naładować samochody elektryczne również w Siedlcach, Rzeszowie i w Lądku-Zdroju. Do końca września spółka będzie dysponować łącznie 25 punktami ładowania o całkowitej mocy 344 kW.

"PGE chce wspólnie z samorządami rozwijać infrastrukturę ładowania oraz tworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych. Grupa PGE prowadzi już aktywne działania tym obszarze - uruchomiła stację ładowania w galerii handlowej w Łodzi, a także zainstalowała 5 stacji ładowania w Siedlcach, gdzie poprowadzi pilotażowy program elektromobilności testowany na infrastrukturze miasta średniej wielkości" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym, PGE wchodzi także na lokalne rynki regionów uzdrowiskowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniać muszą określone normy środowiskowe, w tym normy dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu. Rozbudowywanie infrastruktury związanej z elektromobilnością podnosi atrakcyjność takich regionów i stymuluje ich rozwój, podano także.

"Projekty w Łodzi, Siedlcach i Krynicy-Zdroju to dopiero początek naszej współpracy z władzami samorządowymi miast z całej Polski. Testowanie projektu w miastach różnej wielkości i o różnorodnej specyfice umożliwia nam wypracowanie optymalnego kształtu współpracy i przyczynia się do udoskonalania oferty skierowanej do klientów. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych rozwijaniem u siebie infrastruktury elektromobilności, a PGE Nowa Energia, spółka z grupy kapitałowej PGE, jest dla nich idealnym partnerem" - powiedział wiceprezes PGE ds. innowacji Paweł Śliwa, cytowany w materiale.

Do końca września 2018 r. PGE Nowa Energia będzie dysponować 25 punktami ładowania (w tym 14 o mocy 22 kW), co da jej 10%-owy udział w rynku. Całkowita moc ładowania wszystkich stacji wyniesie 344 kW. Spółka planuje podwojenie liczby punktów ładowania do końca tego roku.

"Elektromobilność jest dla nas szansą na wejście w nowe obszary biznesu i pozyskanie perspektywicznych źródeł przychodu, co spełnia cele naszej zaktualizowanej strategii. Ten megatrend wpisuje się także w rządową Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą aktywnie, m.in. poprzez prowadzone procesy legislacyjne, wspiera Ministerstwo Energii. Dodatkowo zwiększenie dostępności aut elektrycznych wpłynie w sposób istotny na poprawę jakości powietrza w polskich miastach, w czym chcemy mieć swój udział" - skomentował prezes PGE Henryk Baranowski.

Grupa PGE na terenie całej Polski inicjuje rozmowy z władzami samorządowymi w zakresie ustalenia możliwości i warunków współpracy przy projekcie "e-Mobility", ze szczególnym uwzględnieniem ulokowania na terenie tych miast publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych. PGE nie wyklucza również utworzenia w przyszłości publicznego systemu e-carsharingu wykorzystującego samochody zasilane energią elektryczną.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)