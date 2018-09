PGE sprzedaje 100% energii elektrycznej na giełdzie od 1 sierpnia



Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) sprzedaje 100% wyprodukowanej energii elektrycznej na giełdzie od 1 sierpnia br., poinformował zastępca dyrektora handlu Krzysztof Borowiec.

"Od 1 sierpnia cała produkcja z naszych aktywów sprzedawana jest na giełdzie. Zaakceptowaliśmy 100-proc. obligo. Wydaje się jednak, że niezbędny jest jeszcze odpowiedni model animacji" - powiedział Borowiec, cytowany przez rzecznika prasowego grupy w serwisie Twitter.

Pod koniec lipca Ministerstwo Energii wyszło z inicjatywą zmian legislacyjnych wprowadzających 100% obliga giełdowego dla energii elektrycznej z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie minister energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił się do przedsiębiorstw energetycznych, aby od 1 sierpnia 2018 r. obrót energią prowadziły wyłącznie na rynku giełdowym.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)