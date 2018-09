Sieć Esotiq w Polsce wzrośnie o 20 placówek, w tym min. 2 własne, do końca roku



Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Sieć Esotiq w Polsce do końca roku zwiększy się o 20 nowych placówek, w tym o co najmniej dwa salony własne, zapowiedział prezes Adam Skrzypek. Jako grupa prezes liczy także na utrzymanie marży brutto na sprzedaży na poziomie ok. 63% w tym roku.

"Chcielibyśmy otworzyć 2 salony własne do końca roku, choć nie możemy wykluczyć, że będzie ich więcej. Pozostała liczba, czyli ok. 18 - zakładamy, że będą to salony franczyzowe" - powiedział Skrzypek podczas konferencji prasowej.

Obecnie spółka posiada 262 placówki w Polsce.

"Druga transza dofinansowania Esotiq Germany przez E&H i PFR TFI w wysokości 1,5 mln euro zaplanowana jest na III kw.br. W lipcu otworzyliśmy nowy sklep w Essen, a docelowo chcemy mieć sieć składającą się z 9 placówek gdzie na większość zostały już podpisane umowy" - poinformował także prezes.

Obecnie spółka ma w Niemczech 5 placówek.

"Liczymy, że w IV kw. rozpoczniemy współpracę z modehause.de zrzeszającą niezależne sklepy internetowe prowadzone przez 31 tradycyjnych domów handlowych w Niemczech. Współpraca z tym partnerem uważamy, że jest korzystna dla nas. Liczymy również na wejście ze sprzedażą na amazon.de" - powiedział prezes.

Spółka zakłada także, że na Wschodzie liczba sklepów ma wzrosnąć w tym roku do 32 z 19 posiadanych na koniec ub.r. Spółka planuje wejście do Kazachstanu i do Rosji poprzez salony franczyzowe.

"W Rosji jesteśmy obecni w kanale hurtowym. Już teraz wiem, że 17 listopada otworzymy pierwszy sklep w Nowosybirsku, a w I kw. 2019 otworzymy w Astanie. Liczymy na lawinowy wzrost sklepów franczyzowych w Rosji, bo notujemy duże zainteresowanie naszymi produktami" - dodał Skrzypek.

Sprzedaż online wzrosła o 78% r/r w II kw. "Planujemy otwarcie sklepów online w Rosji, Litwie, Łotwie i Estonii w tym roku" - zapowiedział prezes.

"Marże brutto jako grupa chcemy utrzymać na obecnym poziomie, niezależnie od kurs dolara. Liczymy na utrzymanie marży na poziomie ok. 63% w tym roku jak i w przyszłym" - dodał prezes.

Wskazał też, że II połowa roku powinna być także lepsza pod względem przychodów, które w I poł. roku były niższe o 8% r/r i wyniosły 72,7 mln zł. "Liczymy na 1-cyfrowy wzrost w tym roku" - powiedział Skrzypek.

W raporcie za I poł. br. spółka podała, że marża brutto na sprzedaży na poziomie całej grupy wyniosła 63,7% wobec 58% w I poł. 2017 r.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)