PKN Orlen: Decyzja ws. morskich farm wiatrowych powinna zapaść w 2019 r.



Wrocław, 19.09.2018 (ISBnews) - Decyzja PKN Orlen w sprawie inwestycji w morskie farmy wiatrowe powinna zostać podjęta w przyszłym roku, poinformował dyrektor wykonawczy ds. energetyki Jarosław Dybowski.

"Robimy przetarg na firmę doradczą, trwają prace przygotowawcze związane z badaniem dna. Pełną decyzję musi podjąć zarząd, po analizach" - powiedział Dybowski dziennikarzom w kuluarach IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

Przypomniał, że koncern ma koncesję na budowę sztucznych wysp pod 1 200 MW mocy. Jednak dopiero szczegółowe analizy wskażą, jaką moc zainstalowaną będzie można osiągnąć.

"Przetarg na firmę doradczą rozstrzygniemy w ciągu dwóch tygodni. W przyszłym roku powinna być decyzja dotycząca realizacji inwestycji i sposobu jej realizacji" - wskazał dyrektor.

Potwierdził, że grupa zakłada realizację tego projektu z partnerem.

"Jest sporo firm - szwedzkich, duńskich, niemieckich. Oni wszyscy są zainteresowani realizacją inwestycji na Morzu Bałtyckim. To jest bardzo ciekawy akwen, ze względu na dobrą wietrzność, charakter dna, niewielką głębokość" - powiedział Dybowski.

Dodał, że PKN Orlen jest w stałym kontakcie z firmami z branży, jednak nie są to jeszcze etap konkretnych ustaleń.

"Nasza koncesja jest ważna jeszcze przez dwa lata. Żeby ją przedłużyć, będziemy musieli pokazać jakiś postęp prac" - podsumował dyrektor.

