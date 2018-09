GK Immobile: Focus Hotels przekroczy 50 mln zł przychodów w 2018 r.



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Spółka Focus Hotels, prowadząca działalność hotelarską w ramach grupy GK Immobile powinna w tym roku przekroczyć 50 mln zł przychodów, poinformował członek zarządu, dyrektor ds. finansowych w GK Immobile Piotr Fortuna.

"Przychody w hotelarstwie zwiększyły się o 22,5% r/r do 23,5 mln w I poł. 2018 r. i myślę, że w całym roku przekroczymy 50 mln zł obrotów. Będzie miało na to wpływ otwarty wiosną nasz hotel w Sopocie, ale również planowane na październik tego roku uruchomienie 10-tego obiektu sieci w Poznaniu" – powiedział ISBnews Fortuna.

Dodał, że w II połowie tego roku rozpocznie się także przebudowa budynku biurowego przy ul. Bernardyńskiej w Bydgoszczy na hotel sieci Focus Hotels z blisko 90 pokojami.

Według danych opublikowanych w ubiegłym tygodniu przez GK Immobile, średni dzienny dochód z zajmowanego pokoju w sieci Focus Hotels (wskaźnik ADR) wzrósł do 166,65 zł po I połowie tego roku wobec 164,54 zł zanotowanych w I poł. 2017 r. Z kolei wskaźnik RevPAR (przychód na jeden dostępny pokój w postaci relacji bieżących stawek do obłożenia) wzrósł do 107,24 zł w I poł. 2018 r. wobec 97,36 zł zanotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka planuje także otwarcie kolejnych hoteli w Lublinie (2019 r.) oraz w Warszawie (2020 r.). Jednocześnie spółka prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące kolejnych lokalizacji także poza granicą Polski. GK Immobile zapowiedziała wcześniej przekroczenie w tym segmencie działalności 100 mln zł przychodów w 2020 r.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

