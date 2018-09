UOKiK skierował do II etapu postępowanie ws. przejęcia Multimediów przez Vectrę



Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Vectrę kontroli nad spółką Multimedia Polska. W tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji, podał Urząd.

Transakcja została zgłoszona do UOKiK w sierpniu 2018 r. Uczestnicy koncentracji świadczą usługi telekomunikacyjne. Ich działalność pokrywa się w 39 miastach w zakresie płatnej telewizji, a w 45 miejscowościach rywalizują ze sobą jako dostawcy szerokopasmowego internetu stacjonarnego, przypomniał UOKiK.

"Z informacji przedstawionych przez przedsiębiorców wynika, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji w kilkunastu miastach. Dlatego konieczna jest druga faza postępowania, w której UOKiK musi zweryfikować te dane" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes UOKiK może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia, podkreślono dalej.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

28 sierpnia Multimedia Polska poinformowały o podpisaniu term sheet, ustalającego wstępne warunki przejęcia wyłącznej kontroli nad MMP oraz jej spółkami zależnymi przez Vectra, na podstawie którego dokonały zgłoszenia zamiaru koncentracji prezesowi UOKiK. Sprzedaż akcji może nastąpić jedynie pod warunkiem podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży akcji oraz wydania przez prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji.

Vectra to drugi co do wielkości operator kablowy w Polsce, którego sieci obejmują 2,6 mln gospodarstw domowych w Polsce. Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce, którego sieci obejmują 1,7 mln gospodarstw domowych.

(ISBnews)