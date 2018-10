PZU TFI uruchomiło platformę funduszy 'inPZU' ze stałą opłatą za zarządzanie



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) uruchomiło dziś platformę internetową inPZU umożliwiającą zakup produktów inwestycyjnych w prosty sposób, poinformował prezes PZU SA Paweł Surówka. Każdy fundusz dostępny na platformie ma stałą opłatę za zarządzanie na poziomie 0,5% rocznie od zgromadzonych aktywów. W ofercie inPZU znalazły się także fundusze pasywne.

"W naszej strategii #nowePZU zaprezentowanej w styczniu tego roku zapowiadaliśmy, że chcemy być jedyną firmą na rynku zaspokajającą wszystkie potrzeby naszych klientów. Za zarządzanie funduszami w ramach platformy inPZU będziemy pobierać najniższe opłaty na rynku. Liczymy na klientów, którzy przede wszystkim wcześniej nie inwestowali na rynku kapitałowym, poza tym liczymy także, że inwestowanie i oszczędzanie stanie się bardziej powszechne" – powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

Dodał, że na platformie każdy fundusz ma stałą opłatę roczną wysokości 0,5% i jest to obecnie najtańsze rozwiązanie w Polsce.

"Dzięki nam do Polski trafiły też rozwiązania znane na świecie od wielu lat czyli fundusze pasywne" – powiedział prezes.

Zdaniem prezesa TFI PZU Marcina Adamczyka tym, co odróżnia inPZU od innych rozwiązań to roczna opłata na poziomie 0,5% także dla strategii akcyjnych, gdzie ryzyko jest wyższe.

"InPZU to brak opłat za nabycie, odkupienie, czy inne zlecenia, a opłata za zarządzanie jest kilkukrotnie niższa, niż w podobnych rozwiązaniach inwestycyjnych. Na ten moment klient ma do wyboru 6 funduszy i możliwość utworzenia 6 portfeli wynikających z kombinacji tych funduszy. Te fundusze są dostępne wyłącznie na tej platformie" – powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka nie wyklucza w przyszłości dodania do inPZU nowych funduszy.

"Ponad 50% aktywów na świecie trafia obecnie do funduszy pasywnych i my jako pierwsi chcemy dać naszym klientom tak szerokie spektrum funduszy tego typu. W pierwszej kolejności chodziło nam też również to, aby zaoferować klientom jak najprostsze rozwiązanie" – powiedział Adamczyk.

Na inPZU stworzone zostały dwie ścieżki sprzedażowe: ścieżka dla początkujących inwestorów, którzy dopiero zaczynają inwestować oraz tzw.ścieżka ekspercka. Klienci początkujący mogą skorzystać z „pomocnika" inwestycyjnego i wyszukać produkty odpowiadające określonym parametrom. W zależności od preferencji do wyboru mają od 1 do 6 portfeli modelowych. Klient ekspert może samodzielnie zbudować swój własny portfel inwestycyjny, wybierając spośród 6 funduszy indeksowych, od najbardziej bezpiecznych aż po akcyjne.

Jak wskazali przedstawiciele TFI PZU, fundusze pasywne dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia wyniku określonego indeksu. W ofercie TFI PZU, poza funduszem opartym o indeksy polskiej giełdy, znajdują się też fundusze odwzorowujące indeks polskich obligacji i indeksy obligacji rynków rozwiniętych oraz wschodzących, a także akcji rynków rozwiniętych.

Decyzja o inwestowaniu za pośrednictwem platformy inPZU nie wymaga zakładania rachunku maklerskiego, zlecenie można opłacić online.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

