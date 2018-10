AmRest dokonał podziału liczby akcji notowanych na GPW



Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings dokonał operacji zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 ("split"), podała spółka. W rezultacie łączna liczba akcji spółki będących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosła do 212 138 930, każda o wartości nominalnej 0,1 euro.

Dodatkowo przypomniano, że w okresie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie notowania akcjami AmRest będą zawieszone ze względu na zmianę kodu ISIN.

24 września spółka informowała, że dokonała podobnej operacji w Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil) w Madrycie.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)