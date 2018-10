PGNiG rozbuduje sieć gazową w Lubuskiem i Wielkopolsce do 2022 r.



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wykona 38 nowych odwiertów oraz rozbuduje kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubuskiem i w Wielkopolsce do 2022 roku, podała spółka. Na zwiększeniu produkcji gazu ziemnego skorzystają m.in. elektrociepłownie Gorzów i Zielona Góra, które dostarczają ciepło i prąd mieszkańcom oraz przedsiębiorcom. Dzięki inwestycjom w sieć dystrybucyjną dostęp do gazu zyskają kolejni mieszkańcy województwa lubuskiego.

"Dwie trzecie krajowej produkcji gazu ziemnego pochodzi z wydobycia na Niżu Polskim. Ropa naftowa jest wydobywana praktycznie tylko tutaj. Dzięki inwestycjom w rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów oraz w zagospodarowanie złoża Różańsko znacznie zwiększymy wydobycie i możliwości produkcyjne kopalni. W ten sposób odpowiadamy m.in. na rosnące zapotrzebowanie Elektrociepłowni Gorzów, która obok Elektrociepłowni Zielona Góra jest jednym z największych odbiorców gazu ziemnego w tym regionie" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie.

Dzięki zwiększeniu wydobycia gazu ziemnego w regionie elektrociepłownie w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze będą mogły wytwarzać więcej ciepła i energii elektrycznej, a wykorzystywany przez nie gaz przyczyni się do poprawy jakości powietrza i znacznego zmniejszenia emisji pyłów, tlenków siarki i azotu. Budżety gmin zasilą natomiast podatki od nieruchomości i opłaty z tytułu wydobycia węglowodorów, podano również.

"Łączna liczba odwiertów eksploatacyjnych na obszarze działalności Oddziału PGNiG SA w Zielonej Górze, z których obecnie uzyskujemy produkcję gazu ziemnego i ropy naftowej, wynosi 427. W ciągu najbliższych czterech lat na tym terenie planujemy zrealizować 38 odwiertów, m.in. na koncesji Gorzów Wielkopolski-Międzychód i Sulęcin-Międzyrzecz" - dodał dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG Krzysztof Potera.

W ciągu najbliższych 3-4 lat Polska Spółka Gazownictwa, należąca do grupy PGNiG, zmodernizuje ok. 60 km sieci gazowej na terenie Zielonej Góry, wskazano także.

"W pierwszej połowie tego roku zakończyliśmy budowę 5 km gazociągu w obszarze ul. Suchej w Zielonej Górze wraz z 113 przyłączami do budynków mieszkalnych. Jeszcze w październiku ukończona zostanie inwestycja w Nowej Soli. Budowa stacji gazowej i gazociągu pozwoli nie tylko przyłączyć do sieci dużych odbiorców z Nowosolskiej Strefy Ekonomicznej, ale też ułatwi gazyfikację Nowego Żabna, Kiełcza i Ciepielowa" - stwierdził dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego Gorzów Wielkopolski Mariusz Korabiowski.

W grudniu 2019 roku przewidziano zakończenie budowy stacji gazowej i gazociągu we Wschowie, która umożliwi aktywizację tamtejszej gminnej strefy przemysłowej oraz gazyfikację miejscowości Szlichtyngowa i Sława.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)