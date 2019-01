AmRest

Przychody Grupy AmRest wyniosły 443 mln euro w IV kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 23,3% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 25,5%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Poza rozwojem organicznym na dynamikę sprzedaży grupy w IV kw. 2018 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników niedawno przejętych sieci restauracji KFC we Francji, Pizza Hut w Rosji, Armenii i Azerbejdżanie, Bacoa w Hiszpanii oraz Sushi Shop. Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody grupy w IV kw. 2018 wzrosły o 9,5%" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w IV kw. 2018 195 mln euro, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu do IV kw. 2017. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 12,7%, podano dalej.

Alior Bank złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Jaworzno, podał Urząd. >>>>

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w odpowiedzi na wniosek spółki zależnej Polenergii, MFW Bałtyk II, określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II, podała Polenergia. >>>>

Rada nadzorcza Infoscan przyjęła rezygnację Jacka Gnicha z pełnienia funkcji prezesa zarządu z dniem 28 stycznia 2019 r. Jednocześnie rada powołała (od tego samego dnia) do pełnienia funkcji prezesa zarządu Tomasza Nowowiejskiego, który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka. >>>>

Rada nadzorcza Biomed-Lublin powołała Piotra Fica na członka zarządu ds. operacyjnych z dniem 1 lutego 2019 r., podała spółka. >>>>

Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, zakończyła III etap prac badawczo-rozwojowych nad systemem BacterOMIC pn. "Walidacja prototypu i pilotażowej linii F&S (filling and sealing)", podał Scope Fluidics. W ramach zakończonego etapu prac z sukcesem zweryfikowano działanie systemu, przeprowadzając badanie lekowrażliwości drobnoustrojów pochodzących z zakażeń dróg moczowych. >>>>

Konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) planuje uruchomienie Platformy Żywnościowej na przełomie II i III kwartału przyszłego roku, poinformowała ISBnews członek zarządu GPW Izabela Olszewska. >>>>





Szacowana wysokość wpłat od dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kredyt Inkaso wyniosła 61 mln zł w III kw. roku obrotowego 2018/2019, co oznacza wzrost o 29% w skali roku. W okresie I-III kwartał roku obr. 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.) wartość spłat wyniosła 172 mln zł, co oznacza wzrost również o 29% r/r. >>>>

Inwestycje Taurona w infrastrukturę sieciową wyniosły ponad 2 mld zł w 2018 r., podała spółka. >>>>

ML System podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (MPWiK) umowę dotyczącą zaprojektowania i wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów MPWiK, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 39 970 610 zł netto. >>>>

Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 89,83 mln zł w 2018 roku, podała spółka. >>>>



