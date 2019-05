BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w kwietniu +16,2 proc. - poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej BIK Indeksu. Oznacza to, jak wskazano, że w kwietniu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, "banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 16,2 proc. w porównaniu z kwietniem 2018 r."

Dodano, że kwietniowy odczyt indeksu jest niższy od marcowego o 10,4 p.p.

"Chociaż w kwietniu 2019 r., wartość indeksu była niższa o 10,4 p.p., w relacji do odczytu marcowego, to wszystkie cztery tegoroczne odczyty zanegowały negatywną obserwację z grudnia 2018 r., kiedy to wartość Indeksu była najniższym odczytem od września 2012 r." - podało BIK.

W kwietniu 2019 r., jak podano, o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 42,52 tys. osób w porównaniu do 38,26 tys. rok wcześniej (wzrost o 11,1 proc.). "Natomiast średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w kwietniu 2019 r. wyniosła 273,16 tys. zł, tj. o 9,8 proc. więcej niż rok wcześniej" - wyliczono.

Jak podkreślił cytowany w czwartkowym komunikacie BIK prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, kwietniowa wartość indeksu wynika zarówno ze wzrostu średniej wartości wnioskowanego kredytu, jak i wzrostu liczby wnioskodawców. "16,2-proc. wartość indeksu jest więc efektem połączenia obu tych pozytywnych czynników. Podobne zjawisko mieliśmy już zarówno w marcu, jak i w lutym b.r." - wyjaśnił.

"Po czterech miesiącach widać już, co przewidywaliśmy pod koniec zeszłego roku, że rok 2019 na rynku kredytów mieszkaniowych będzie bardzo interesujący. Utrzymuje się zainteresowanie finasowaniem nabycia nieruchomości kredytem bankowym o coraz wyższej wartości" - wskazał prof. Rogowski.

Według niego, wysokie odczyty indeksu za kwiecień br. znajdą odzwierciedlenie w wartości sprzedaży kredytów w maju i czerwcu, bowiem kredyt mieszkaniowy uruchamiany jest w ciągu 1-2 miesięcy od złożenia wniosku kredytowego. (PAP)

autor: Magdalena Jarco