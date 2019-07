Źródło: PAP

Niemcy, Francja, Wielka Brytania i UE zaapelowały we wtorek o zorganizowanie nadzwyczajnego spotkania stron umowy nuklearnej z Iranem, by omówić kwestie przestrzegania jej uzgodnień przez Teheran. Wezwały Iran, by zaniechał wzbogacania uranu ponad wyznaczony limit.