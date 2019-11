Pod koniec kwietnia br. spółki z Grupy Azoty podpisały z Grupą Lotos list intencyjny ze spółkami z Grupy Azoty w zakresie ewentualnego zainwestowania kwoty do 500 mln zł w realizację projektu "Polimery Police".

Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty - instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Całkowity budżet projektu to 1,52 mld euro. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r. Na generalnego wykonawcę wybrano Hyundai Engineering z wynagrodzeniem 992,8 mln euro.

Ok. 60 proc. projektu ma być sfinansowane długiem - z kredytów bankowych, pozostała część ma pochodzić z kapitałów własnych. Na kapitały własne w wysokości około 640 mln euro ma się składać 1,4 mld zł z kredytów bankowych uzyskanych przez Grupę Azoty, około 1 mld zł z emisji - zawieszonej - akcji przez Azoty Police. Resztę brakujących kapitałów własnych mają dostarczyć inwestorzy zewnętrzni. Azoty rozmawiają z koreańskimi firmami Hyundai i KIND, które miałyby ewentualnie wnieść odpowiednio 80 mln oraz 50 mln dolarów. Grupa podpisała też list intencyjny w sprawie potencjalnego udziału w finansowaniu Polimerów Police przez Lotos w kwocie do 500 mln zł.

Instalacja, obok polipropylenu, ma wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku. Dzięki temu spadnie w nich zużycia gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł być także wykorzystywany do importu LPG.

