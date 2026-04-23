Ta firma przeprowadzi redukcję zatrudnienia po raz pierwszy od 110 lat. Podano powód

Niemiecki producent czekolady Ritter Sport, znany z charakterystycznych kwadratowych tabliczek, po raz pierwszy w ponad 110-letniej historii planuje redukcję zatrudnienia. Jak poinformował w czwartek rzecznik firmy, powodem są rosnące koszty surowców, w tym kakao.
Co dziesiąte stanowisko pracy do likwidacji
Zwolnienia mają objąć centralę w Waldenbuch w pobliżu Stuttgartu, a zlikwidowane ma zostać mniej więcej co dziesiąte stanowisko - przekazał rzecznik Ritter Sport, cytowany przez agencję dpa. W centrali firmy pracuje ok. 1000 osób.
Główny powód? Koszty surowców
Na działalność Ritter Sport negatywnie wpłynęły rosnące koszty surowców, zwłaszcza kakao, a także energii i opakowań. Spółkę dotknął w ubiegłym roku także wyraźny spadek popytu. Ritter Sport odnotował w 2025 roku stratę, zysk operacyjny był niższy od oczekiwanego.
Ritter Sport, zatrudniający ok. 2 tys. osób na całym świecie, już wcześniej zapowiadał działania mające na celu optymalizację kosztów.
