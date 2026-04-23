Ta firma przeprowadzi redukcję zatrudnienia po raz pierwszy od 110 lat. Podano powód

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 12:49
Niemiecki producent czekolady Ritter Sport, znany z charakterystycznych kwadratowych tabliczek, po raz pierwszy w ponad 110-letniej historii planuje redukcję zatrudnienia. Jak poinformował w czwartek rzecznik firmy, powodem są rosnące koszty surowców, w tym kakao.

Zwolnienia mają objąć centralę w Waldenbuch w pobliżu Stuttgartu, a zlikwidowane ma zostać mniej więcej co dziesiąte stanowisko - przekazał rzecznik Ritter Sport, cytowany przez agencję dpa. W centrali firmy pracuje ok. 1000 osób.

Na działalność Ritter Sport negatywnie wpłynęły rosnące koszty surowców, zwłaszcza kakao, a także energii i opakowań. Spółkę dotknął w ubiegłym roku także wyraźny spadek popytu. Ritter Sport odnotował w 2025 roku stratę, zysk operacyjny był niższy od oczekiwanego.

Ritter Sport, zatrudniający ok. 2 tys. osób na całym świecie, już wcześniej zapowiadał działania mające na celu optymalizację kosztów.

Źródło: Media
Nowe przepisy o utracie prawa do L4. Ekspert: te rozwiązania nie są rewolucyjne
Nowe przepisy o utracie prawa do L4. Ekspert: te rozwiązania nie są rewolucyjne
Cios w polską gospodarkę? Masowy wyjazd Ukraińców wywołałby szok na rynku pracy
Cios w polską gospodarkę? Masowy wyjazd Ukraińców wywołałby szok na rynku pracy
Przeciętne wynagrodzenie wzrosło mocniej, niż przewidywano. GUS podał najnowsze dane
Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce. GUS podał nowe dane
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Koniec z rozpalaniem ogniska na własnym gruncie. Wystarczy zgłoszenie sąsiada
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm. Będzie nowy wiek emerytalny dla kobiet?
Nie chcą jeździć autostradą. Kierowcy omijają ten odcinek szerokim łukiem
Nie chcą jeździć autostradą. Kierowcy omijają ten odcinek szerokim łukiem
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Koniec z budową autostrad. Szybkie drogi w Polsce już są
Koniec z autostradami. Rząd stawia na obwodnice. Planuje też korektę na wschodzie
