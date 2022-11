Reklama

Jak podało w czwartek rano Radio Zet, "Daniel Obajtek kupił nowe działki na Pomorzu, w okolicy, gdzie ma powstać elektrownia jądrowa". "Z prawa pierwokupu działek zrezygnował wcześniej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dyrektorem Generalnym KOWR jest od kwietnia były podwładny Obajtka" - donosi rozgłośnia.

Tereny zostały nabyte na zasadach rynkowych

Mec. Zaborowski odnosząc się do tych doniesień w odpowiedzi na pytania PAP powiedział, że "wspomniane tereny rolne zostały nabyte na zasadach rynkowych, w sposób transparentny i w pełni zgodny z przepisami prawa".

Dodał, że nabyte tereny stanowią powiększenie gospodarstwa, które zostało zakupione przez Obajtka sześć lat temu, jeszcze w 2017 r. "Zgodnie ze standardowymi procedurami zamiar zakupu terenów rolnych został zgłoszony do KOWR, który w obliczu braku innych zainteresowanych zakupem wspomnianych terenów, zrezygnował z prawa pierwokupu. Rezygnacja z prawa pierwokupu przez KOWR jest zgodna z prawem i stanowi powszechną praktykę w podobnych przypadkach" - oświadczył Zaborowski.

Adwokat dodał, że "zgodnie z informacjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. KOWR skorzystał z prawa pierwokupu zaledwie w 361 przypadkach na blisko 89 tys. umów warunkowych zgłoszonych w tym czasie". "Należy jednocześnie stanowczo podkreślić, że wspomniane nieruchomości znajdują się w odległości kilkunastu kilometrów od planowanej inwestycji w elektrownię jądrową i nie mają z nią żadnego związku" - oświadczył.

Prawo pierwokupu miał KOWR, dyrektorem jest były podwładny Obajtka

Z ustaleń Radia Zet wynika, że Obajtek kupił warunkowo w sierpniu tego roku dwie działki o powierzchni łącznie prawie 16 hektarów w miejscowości Borkowo Lęborskie w gminie Choczewo. Prawo pierwokupu ziemi należało do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przez miesiąc w urzędzie trwały analizy, co zrobić w tej sytuacji. Ostatecznie, po uzyskaniu opinii z Centrali KOWR, urzędnicy oddziału w Pruszczu Gdańskim wydali 1 września oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.

Jak podają dziennikarze stacji, akt notarialny zawierający warunkową umowę sprzedaży sporządzono 5 sierpnia. Według informatorów Radia ZET zbliżonych do KOWR, urzędnicy terenowego oddziału KOWR z Pruszcza Gdańskiego zapytali swoją centralę o prawo pierwokupu ziemi. Ta 31 sierpnia odpisała OT KOWR, że "nie podziela poglądu Oddziału co do zasadności skorzystania z prawa pierwokupu przedmiotowych nieruchomości".

Radio zauważa, że od 1 kwietnia Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest Waldemar Humięcki. "To manager, który od 2017 roku związany był z PKN Orlen. Pełnił tam funkcję prezesa Orlen Ochrony, a następnie do maja tego roku prezesa spółki Orlen Aviation" - podało radio Zet.

Rozgłośnia przypomina przy tym, że Obajtek był do tej pory właścicielem dworku w Borkowie Lęborskim, który kupił za prywatne pieniądze. "Prezes Orlenu nieruchomość przekazał nieodpłatnie do użytkowania na 30 lat Fundacji Integracji Przez Sport Handicap Zakopane. Teraz kupił w sierpniu tego roku dwie działki o numerach 256 i 257. Leżą one około 17 kilometrów od lokalizacji przyszłej elektrowni atomowej, która ma powstać w obszarze miejscowości Kopalino - Lubiatowo" - podało radio Zet.

autorzy: Mateusz Mikowski, Adrian Kowarzyk