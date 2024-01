Do 399 startupów trafiło w ubiegłym roku 2,1 mld zł. To o 42 proc. mniejsza kwota niż w 2022 r., kiedy wsparcie otrzymało 435 spółek. Taka sytuacja to konsekwencja wyczerpania się środków unijnych na ich rozwój, ale i ograniczenia aktywności przez fundusze. W finansowanie młodych firm zaangażowało się w 2023 r. w sumie 210 funduszy, wobec 244 rok wcześniej.

Luiza Nowacka, menedżer w funduszu Vinci, komentując ubiegłoroczne wyniki, zauważa, że nie bez znaczenia dla aktywności funduszy była ogólna sytuacja ekonomiczna, ale i geopolityczna czy niższa skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka.

Reklama

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP