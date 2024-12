Składka zdrowotna

Reklama

Przyjęte poprawki mają charakter doprecyzowujący.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmienia zasady naliczania składki zdrowotnej przy zbyciu środków trwałych, które już nie będzie obligatoryjnie zwiększać podstawy naliczania składki. Przedsiębiorca będzie samodzielnie decydował, czy brać pod uwagę przychody ze sprzedaży środków trwałych przy liczeniu podstawy składki.

Reklama

Obniżenie minimalnej podstawy wymiaru składki

Ustawa obniża minimalną podstawę wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ile osób skorzysta na zmianach?

Według rządu na zmianach skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców: osoby o najniższych dochodach lub ponoszące stratę mają zaoszczędzić dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie. Rząd zapewnił, że w budżecie na 2025 r. zarezerwowano środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej.

Zgodnie z zapewnieniami resortu finansów ubytek ok. 1,5 mld zł spowodowany zmianami w składce zdrowotnej zostanie uzupełniony dotacją podmiotową dla NFZ. Pieniądze na ten cel są przewidziane w rezerwie celowej.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.(PAP)