W 2011 r. autor niniejszego tekstu był współautorem propozycji, aby w sytuacji wycofywania się zagranicznego inwestora strategicznego z dobrze funkcjonującego banku w Polsce władze nadzorcze nie wyrażały zgody na przekazanie kontroli innemu inwestorowi strategicznemu, lecz dopuszczały sprzedaż akcji w formule rozproszonej przez giełdę. Strategię tę nazwano „udomowieniem”, podkreślając, że nie chodzi o to, by inwestorzy krajowi mieli większość akcji, lecz o to, by bank nie był kontrolowany przez żaden zewnętrzny podmiot, a jego faktycznym centrum zarządczym stały się zarząd i krajowa centrala.