Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość Getin Noble Banku i wyznaczył na syndyka masy upadłości Getin Noble Banku Marcina Kubiczka, który od lipca 2022 r. jest syndykiem masy upadłości Idea Banku, podał syndyk.

"Bardzo się cieszę, że sąd docenił moje kompetencje i pracę, jaką wykonuję na rzecz wierzycieli Idea Banku. Wyznaczenie mnie na syndyka Getin Noble Banku postrzegam także jako wsparcie ze strony wymiaru sprawiedliwości w wyjaśnianiu, co działo się w tej grupie kapitałowej, skoro oba należące do niej banki upadły. W miesiącach poprzedzających decyzję sądu doświadczyłem zorganizowanej kampanii dezinformacyjnej na mój temat, więc tym bardziej cieszy mnie zaufanie, jakim sąd mnie obdarzył" - powiedział Kubiczek, cytowany w komunikacie.

Reklama

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął przewidzianą unijnym prawem przymusową restrukturyzację GNB, a 3 października 2022 r. działalność banku została przekazana do VeloBank S.A. "Zdrowe" aktywa GNB zostały przekazane do nowo utworzonej instytucji, natomiast "trudne" pozostały w Getinie. Wsparcie ze strony BFG oraz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych przy tworzeniu VeloBank pozwoliło zapewnić bezpieczeństwo depozytów klientów i ograniczyć ryzyko niekontrolowanej upadłości Getinu, która mogłaby zachwiać stabilnością sektora finansowego w Polsce. 28 kwietnia 2023 r. BFG złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości banku, przypomniano w materiale.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku.

Reklama

VeloBank jest bankiem, który powstał w wyniku procedury resolution Getin Noble Banku. Jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.