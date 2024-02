Wartość kredytów udzielonych w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%" wyniosła w styczniu 2024 r. 6 051 mln zł i była wyższa niż w poprzednich miesiącach, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK).

Do połowy lutego br. udzielono w ramach tego programu kredytów na łączną kwotę 30,6 mld zł, podano w komunikacie.

"Rekordowy styczniowy wynik, to efekt sukcesywnego procedowania wniosków w ramach ubiegłorocznego programu 'Bezpieczny kredyt 2%'. Co prawda, wnioski na te kredyty można było składać tylko do końca grudnia 2023 r., ale w przypadku kredytów mieszkaniowych proces kredytowy w bankach trwa 1-2 miesiące od złożenia wniosku. W związku z tym uruchomienie wnioskowanych w grudniu ub.r. kredytów, odbywa się w styczniu i nadal w lutym" - powiedział kierownik Zespołu Analiz Biura Informacji Kredytowej Sławomir Nosal, cytowany w komunikacie.

Reklama

Ogółem sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 10,299 mld zł w styczniu, co oznacza wzrost o 403,4% r/r, wynika z danych BIK. W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 304,9% r/r do 25 tys.