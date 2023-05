Dariusz Szwed w rozmowie stwierdził, że bank PKO BP jest już zaangażowany w odbudowę Ukrainy, a jego głównym narzędziem, które ma służyć odbudowie, jest znajdujący się w grupie PKO BP KredoBank.

Reklama

- To jest bardzo ważny aspekt pokazujący nasze wsparcie. To jest bank, który zna ukraińskie realia, posiada infrastrukturę i jest włączony na listę banków systemowych Narodowego Banku Ukrainy. Może on stanowić miejsce, gdzie fundusze z Zachodu przepływają na Ukrainę. – mówi.

Szwed wymienia także inicjatywy na rzecz wsparcia ukraińskich przedsiębiorstw, które wspólnie z innymi instytucjami udało się już zrealizować. Razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Komisją Europejską zaoferowaliśmy poprzez KredoBank możliwość poręczenia gwarancji kredytowych dla małych i średnich firm działających na rynku ukraińskich. Co więcej, wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju mamy podpisany pakiet gwarancyjny na 70 mln euro, który ma za zadanie wspierać ukraińskich przedsiębiorców. – słyszymy.

Reklama

Nasz rozmówca został także zapytany o perspektywę napływu do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jak mówi, nasza gospodarka jest stabilna i najmniej zadłużona, co powoduje, że Polska jest dobrze postrzegana przez zagranicznych inwestorów.

- Mamy firmy Microsoft czy Visa, które chcą otworzyć swoje oddziały na terenie Polski. To pokazuje, że Polska jest atrakcyjna dla zagranicznych przedsiębiorców. – podkreśla.

Jak dodaje, inflacja i wojna w Ukrainie rzeczywiście są problemem, jednak prognozy wskazują na poprawę sytuacji gospodarczej.

CAŁA ROZMOWA W MATERIALE WIDEO