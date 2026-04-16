Transformacja energetyczna potrzebuje inteligentnych sieci – dlaczego cyfryzacja staje się kluczowa dla operatorów

dzisiaj, 09:13
linia energetyczna, słup energetyczny, wieś, pole, maki
linia energetyczna, słup energetyczny, wieś, pole, maki/Shutterstock
Transformacja energetyczna obecnie zmienia sieci elektroenergetyczne w całej Europie – a Polska nie jest tu wyjątkiem. Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, rosnąca elektryfikacja ogrzewania i transportu oraz coraz większy udział rozproszonych źródeł energii stawiają przed operatorami sieci dystrybucyjnych nowe wyzwania.

 Instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła oraz infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych muszą być w coraz większej liczbie integrowane z istniejącymi sieciami. Jednocześnie rosną wymagania dotyczące przejrzystości, bezpieczeństwa planowania oraz szybkości realizacji przyłączeń do sieci.

Aby sprostać tym wyzwaniom, coraz większe znaczenie zyskuje cyfryzacja sieci elektroenergetycznych. Nowoczesne platformy software’owe umożliwiają łączenie danych sieciowych z różnych źródeł w jeden centralny model oraz automatyzację procesów technicznych – od oceny nowych przyłączeń do sieci, przez strategiczne planowanie jej rozwoju, aż po operacyjne zarządzanie siecią.

Bez cyfryzacji nie ma transformacji energetycznej w sieciach elektroenergetycznych

Jednym z takich rozwiązań jest Intelligent Grid Platform (IGP) – platforma programowa pełniąca rolę cyfrowego hubu do zarządzania i analizy sieci elektroenergetycznych, która wspiera operatorów sieci w bardziej efektywnym, przejrzystym i przyszłościowym zarządzaniu infrastrukturą sieciową.

Transformacja energetyczna potrzebuje inteligentnych sieci – dlaczego cyfryzacja staje się kluczowa dla operatorów
Transformacja energetyczna potrzebuje inteligentnych sieci – dlaczego cyfryzacja staje się kluczowa dla operatorów

To właśnie tutaj wszystkie dane istotne z punktu widzenia sieci są gromadzone i łączone w jeden spójny model sieci elektroenergetycznej. Informacje pochodzące z różnych systemów źródłowych – takich jak GIS, ERP czy systemy pomiarowe – są integrowane i synchronizowane, dzięki czemu powstaje kompleksowy i zwalidowany obraz sieci. Topologia sieci, dane urządzeń oraz informacje o zadaniach zasilania – od stacji głównej aż po odbiorcę końcowego – są odwzorowane w jednym modelu, który stanowi podstawę dla wszystkich analiz i procesów operacyjnych.

Dzięki takiemu podejściu operatorzy sieci mogą wykorzystywać zgromadzone dane w elastyczny sposób w różnych procesach – od planowania rozwoju sieci, przez analizę dostępnych mocy przyłączeniowych, aż po codzienne zarządzanie jej eksploatacją. Jednocześnie aktualizacje danych w systemach źródłowych są automatycznie wykrywane i synchronizowane z platformą, co sprawia, że model sieci elektroenergetycznej pozostaje zawsze aktualny.

Centralny model sieci jako fundament cyfrowego zarządzania

Na bazie tego centralnego modelu sieci Intelligent Grid Platform umożliwia również wykorzystanie wyspecjalizowanych aplikacji wspierających kluczowe obszary działalności operatorów sieci – od procesów przyłączeniowych, przez planowanie rozwoju infrastruktury, aż po bieżący monitoring i analizę pracy sieci. W ten sposób platforma tworzy fundament dla bardziej przejrzystego, zautomatyzowanego i przyszłościowego zarządzania siecią elektroenergetyczną.

Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych zaczyna się w gruncie rzeczy od jednego podstawowego elementu: centralnej i wiarygodnej bazy danych. Rozwiązania platformowe, takie jak Intelligent Grid Platform, pokazują, w jaki sposób zintegrowany model sieci oraz cyfrowy hub mogą wspierać operatorów w bardziej efektywnej analizie, planowaniu i zarządzaniu siecią. 

Tematy: transformacja energetycznacyfryzacjaelektroenergetyka
Nadchodzą radykalne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Podali dwa adresy na liście celów ataku
