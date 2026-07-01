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Największy magazyn energii w Polsce coraz bliżej. Greenvolt podpisał umowę z chińskim BYD

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:21
Największy magazyn energii w Polsce coraz bliżej. Greenvolt podpisał umowę z chińskim BYD
Największy magazyn energii w Polsce coraz bliżej. Greenvolt podpisał umowę z chińskim BYD/shutterstock
W Polsce powstaje projekt, który może stać się punktem odniesienia dla całego rynku magazynowania energii w Europie. Greenvolt Power podpisał umowę z BYD Energy Storage na dostawę systemów bateryjnych dla planowanego w Siedlcach magazynu energii o mocy 600 MW i pojemności 2,4 GWh.

Największy bateryjny magazyn energii w Polsce

Greenvolt Power, globalny deweloper energii odnawialnej, podpisał umowę z BYD Energy Storage, na dostawę systemów magazynowania energii w technologii bateryjnej dla projektu Siedlce Battery Energy Storage System (BESS) w Polsce - podał Greenvolt Power w komunikacie prasowym.

Jak podano, przy planowanej mocy 600 MW / 2,4 GWh, projekt BESS Siedlce ma stać się największym bateryjnym magazynem energii w Polsce oraz jednym z największych w Europie.

Kiedy ruszy komercyjna eksploatacja?

Projekt ma zagwarantowane przychody w ramach mechanizmu rynku mocy, a rozpoczęcie jego budowy zaplanowano na III kwartał 2026 r., komercyjna eksploatacja - oczekiwana jest do końca 2027 r.

Wskazano, że umowa z BYD Energy Storage opiera się na dotychczasowej współpracy obu firm na polskim rynku. W marcu 2025 r. obie firmy podpisały umowy obejmujące dostawę technologii magazynowania energii w technologii bateryjnej dla projektów BESS Turośń Kościelna (200 MW / 800 MWh) oraz Nowa Wieś Ełcka (200 MW / 800 MWh), reprezentujących łączną pojemność do 1,6 GWh.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: energetykainwestycjamagazyn energii
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