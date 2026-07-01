Największy bateryjny magazyn energii w Polsce

Greenvolt Power, globalny deweloper energii odnawialnej, podpisał umowę z BYD Energy Storage, na dostawę systemów magazynowania energii w technologii bateryjnej dla projektu Siedlce Battery Energy Storage System (BESS) w Polsce - podał Greenvolt Power w komunikacie prasowym.

Jak podano, przy planowanej mocy 600 MW / 2,4 GWh, projekt BESS Siedlce ma stać się największym bateryjnym magazynem energii w Polsce oraz jednym z największych w Europie.

Kiedy ruszy komercyjna eksploatacja?

Projekt ma zagwarantowane przychody w ramach mechanizmu rynku mocy, a rozpoczęcie jego budowy zaplanowano na III kwartał 2026 r., komercyjna eksploatacja - oczekiwana jest do końca 2027 r.

Wskazano, że umowa z BYD Energy Storage opiera się na dotychczasowej współpracy obu firm na polskim rynku. W marcu 2025 r. obie firmy podpisały umowy obejmujące dostawę technologii magazynowania energii w technologii bateryjnej dla projektów BESS Turośń Kościelna (200 MW / 800 MWh) oraz Nowa Wieś Ełcka (200 MW / 800 MWh), reprezentujących łączną pojemność do 1,6 GWh.