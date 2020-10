"Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen spotkał się z Ludovicem Orbanem, premierem Rumunii oraz Virgilem-Danielem Popescu, ministrem gospodarki, energii i otoczenia biznesowego. Wizyta w Rumunii ma na celu zacieśnienie relacji oraz rozpoznanie potencjalnych możliwości biznesowych dla PKN Orlen na tym rynku" - oznajmił w czwartek płocki koncern.

PKN Orlen podkreślił, iż rozmowy dotyczyły m.in. strategii osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r. oraz wyzwań związanych z transformacją energetyczną.

"Trudne czasy, w których aktualnie prowadzimy działalność są nie tylko dużym wyzwaniem, ale również szansą do dalszego rozwoju. Jesteśmy poważnym partnerem biznesowym dla europejskich graczy, a to oznacza, że musimy pozostać otwarci na potencjalne możliwości dalszego wzmacniania naszego biznesu. Na bieżąco szukamy i analizujemy atrakcyjne kierunki rozwoju. Spotkanie w Rumunii oceniam jako udane pod kątem ewentualnej realizacji strategicznych planów spółki" – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

"Polskę i Rumunię łączy przyjaźń i partnerstwo, mamy wspólne wartości. Stosunki między naszymi rządami również są bardzo dobre. Jeśli chodzi o relacje gospodarcze to polskie firmy są obecne na rumuńskim rynku, jest dużo polskich inwestycji i to nas cieszy. Cieszymy się również z zainteresowania rumuńskim rynkiem tak znaczących firm w regionie jak PKN ORLEN.. Liczę, że dzisiejsze spotkanie z Prezesem Obajtkiem otworzy pole do dalszej potencjalnej współpracy" – oświadczył premier Rumunii Ludowic Orban.

Reklama

Jak podał PKN Orlen, produkty z Grupy ORLEN obecne są w Rumunii od ok. 7 lat. Na ten rynek trafiają głównie asfalty oraz produkty petrochemiczne, m.in. aceton, polietylen, polipropylen, czy PTA - kwasu tereftalowego. (PAP)