Według Fintana Slye, dyrektora operatora sieci National Grid Plc, brytyjski system elektroenergetyczny stoi w obliczu powtórki z zeszłej zimy. Wtedy zacieśnił się bufor wolnych mocy

Ostrzeżenie jest częściowo spowodowane spadkiem produkcji reaktorów jądrowych we Francji, co zmusiło EDF do pobierania dostaw z rynków połączonych, takich jak Wielka Brytania. Kilka zakładów spółki zostało zatrzymanych z powodu napraw, a ich terminowy powrót do eksploatacji będzie miał znaczący wpływ na bezpieczeństwo dostaw w Wielkiej Brytanii.

„We francuskiej flocie jądrowej jest obecnie wiele awarii”, powiedział Slye delegatom na konferencji w Oksfordzie w Anglii. Dodał też, że National Grid przygląda się tej sytuacji, aby zobaczyć, czy remontowane reaktory wrócą na czas do eksploatacji i co to będzie oznaczać dla przepływów międzysystemowych.

Rząd Wielkiej Brytanii wezwał gospodarstwa domowe, aby oszacowały, ile zużywają energii elektrycznej i ograniczyły zużycie, gdzie tylko jest to możliwe.

Zabezpieczenie dostaw energii będzie dużym wyzwaniem tej zimy, powiedział podczas konferencji sekretarz ds. energii Kwasi Kwarteng.

Historycznie niezawodny eksporter, Francja, tej zimy prawdopodobnie będzie musiała importować energię z krajów podłączonych do jej sieci. Wielka Brytania powinna być w stanie zaspokoić popyt swojego sąsiada, powiedział Slye, dodając, że Wielka Brytania może również czerpać dostawy z Norwegii, Holandii i Belgii.

„Koncepcja wzajemnego wsparcia w trudnych czasach istnieje i zawsze będzie”, mimo że wojna Rosji z Ukrainą sprawia, że bezpieczeństwo dostaw w całej Europie jest „dość trudne”, powiedział.

Slye powiedział, że nawet jeśli Rosja ograniczy przepływy gazu, model National Grid pokazuje, że energii w Wielkiej Brytanii nie zabraknie.