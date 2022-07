"Zgody walnych zgromadzeń obu spółek na połączenie to jeden z najważniejszych kroków do finalizacji tego procesu. To był nieprawdopodobnie trudny proces do przeprowadzenia, ale udało nam się przekonać niemal wszystkich akcjonariuszy, w tym dużych inwestorów instytucjonalnych, którzy doskonale znają rynki kapitałowe w Polsce i Europie. Teraz czekamy już tylko na decyzję sądu w sprawie rejestracji" - powiedział Obajtek dziennikarzom po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia PKN Orlen.

Zapewnił, że koncern będzie starał się wypełnić wszystkie warunki zaradcze Komisji Europejskiej w terminie sześciu miesięcy od wydania zgody na fuzję przez Komisję, czyli do ok. 15 grudnia br.

"Będziemy realizować te kroki już jako pełnoprawny właściciel Grupy Lotos. Chcemy też jak najszybciej przeprowadzić połączenie z PGNiG" - dodał prezes.

"Dla mnie najważniejsze jest teraz błyskawicznie działać, by zidentyfikowane synergie zostały jak najszybciej wprowadzone w życie" - podsumował szef PKN Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)