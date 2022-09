"Zgodnie z deklaracjami spółki, e-sklep PGG S.A. prowadzi ciągłą sprzedaż węgla opałowego na rynek komunalno-bytowy. Podczas ostatniej, czwartkowej sesji do sprzedaży skierowano ponad 50 tys. ton węgla w atrakcyjnych cenach producenta. Węgiel kupiło prawie 20 tys. gospodarstw domowych. Od początku roku do dziś w opał w e-sklepie PGG S.A. zaopatrzyło się już ponad 226 tys. klientów. Za pośrednictwem e-sklepu do gospodarstw domowych trafiło dotąd ponad 900 tys. ton węgla" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Spółka wprowadziła limit 3 ton dla jednego klienta. Obowiązuje on zarówno w odbiorze gotówkowym, jak e-sklepie. PGG tłumaczy to chęcią zwiększenia dostępności surowca dla odbiorców indywidualnych oraz umożliwienie zakupu węgla jak największej liczbie klientów.

PGG informuje, że sklep internetowy jest dominującym kanałem sprzedaży węgla opałowego dla gospodarstw domowych.

PGG jest największą firmą górniczą zatrudniającą 38,7 tys. pracowników. W 2020 roku spółka wydobyła ok. 24 mln ton węgla kamiennego i zanotowała ok. 2 mld zł straty netto.

(ISBnews)