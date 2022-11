W terminie trzech dni roboczych od dnia wejścia w życie tzw. ustawy węglowej, tj. "do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, że zamierza kupić węgiel dla gospodarstw domowych. W tym celu zobowiązana jest wypełnić formularz na stronie www.cieplo.gov.pl" - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Jak dodał resort, następnie gmina czeka na kontakt mailowy lub telefoniczny od spółki, który następuje w terminie do kilku dni roboczych. Firma przekazuje gminie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy. Po jej podpisaniu zostaje ustalony harmonogram dostawy i miejsce odbioru surowca. Koszt transportu i wybór sposobu dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych leży po stronie gminy. Zaznaczono, że w przypadku kiedy gmina nie zajmie się dystrybucją węgla, może do tego zgłosić się gmina sąsiednia albo prywatny skład.

"Podmiot, który wprowadza do obrotu węgiel, może zawrzeć z gminą umowę po cenie gwarantowanej nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę węgla, a mieszkańcom może sprzedawać maksymalnie za 2 tys. zł. Doliczone 500 zł to koszt transportu" - przypomniał resort aktywów.

Wskazano, że węgiel dla samorządów będzie sprzedawany przez: Polską Grupę Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także Lubelski Węgiel "Bogdanka". Samorządy, które kupiły węgiel po wyższej cenie przed wejściem tej ustawy, będą mogły wnosić o zwrot różnicy.

Ministerstwo podkreśliło, że surowiec jest dobrej jakości i posiada wymagane certyfikaty.

"Węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupować te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego. Dlatego będą one musiały złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli jednak sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, będą one mogły nabyć surowiec po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymały dodatek węglowy" - podano w komunikacie MAP.

Przypomniano, że pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. (PAP)