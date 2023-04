Chodzi o zaprezentowany przez Komisję Europejską 14 marca projekt reformy rynku energii w Unii Europejskiej. Obecnie rozpoczynają się prace legislacyjne nad przyjęciem nowego prawa, zarówno w PE jak i w Radzie. Przepisy mają zapobiegać w przyszłości nagłym wzrostom cen energii, tak jak to miało miejsce w wyniku kryzysu energetycznego wywoływanego agresją Rosji wobec Ukrainy.

„Najważniejszą kwestią dla UE jest bezpieczeństwo energetyczne. Chodzi o to, aby w przyszłości nad takimi sytuacjami panować. Dlatego KE przedstawiła szereg różnego rodzaju rozwiązań. Instrumentem, który ma służyć stabilizacji cen, mają być kontrakty długoterminowe ze stałą ceną, zawierane między wytwórcami energii elektrycznej a odbiorcami przemysłowymi. Z drugiej strony dla inwestorów w energetykę mają być przeznaczone tzw. kontrakty różnicowe, czyli ze stałą ceną sprzedaży energii elektrycznej przez inwestora po zakończeniu inwestycji przez wiele lat. Ma to służyć temu, aby rynek miał stabilne ceny” – wyjaśnił w rozmowie z PAP Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, który jest jednocześnie szefem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Dodał, że takie rozwiązania PGE uznaje za pozytywny kierunek, a spółka w takim modelu już realizuje inwestycje budowy farm wiatrowych na morzu. „Mamy podpisane długoterminowe umowy na sprzedaż energii. Te modele są nam znane, jednak postulujemy, aby były one elastyczne, aby ceny zmieniały się wraz ze zmianą dynamiki gospodarki, wraz ze zmianą otoczenia gospodarczego, czyli w sytuacji inflacji, nagłej zmiany cen, zmiany kosztów pracy etc. Tworzenie dziś kontraktu na wiele lat ze stałą ceną energii jest ryzykowane w sytuacji bardzo zmiennego otoczenia gospodarczego” – powiedział. Dodał, że kontrakty długoterminowe miałby mieć zastosowanie również w przypadku energetyki nuklearnej.

Dąbrowski podkreśla, że KE w propozycji kładzie duży nacisk na odnawialne źródła energii. „Oczywiście zgadzamy się z tym. Polska jest liderem w Europie jeśli chodzi o tempo rozwoju pomp ciepła i rozwój fotowoltaiki. Jeśli chodzi o OZE nie możemy zapominać jednak o jednoczesnym rozwoju sieci dystrybucyjnych. Stąd domagamy się, aby przeznaczać środki wsparcia na rozwój sieci dystrybucyjnych. W dokumentach KE tymczasem ten temat nie jest w dostatecznym stopniu poruszony” – wskazał.

Przypomniał, że potrzeby inwestycyjne w energetyce w UE w najbliższych latach będą ogromne. „Jako PGE do 2030 r. zamierzamy wydać ponad 70 mld zł na inwestycje, z wyłączeniem oczywiście energetyki jądrowej” - wskazał.

Dąbrowski podkreśla, że Polska jest dziś bezpieczna energetycznie. „Jeśli embargo na import węgla z Rosji będzie utrzymane, a myślę że będzie, to jako PGE po raz kolejny pomożemy rynkowi i zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne importując węgiel. Zrobiliśmy już to skutecznie w poprzednim sezonie grzewczym. Jeśli chodzi o gaz to uruchomiony został gazociąg Baltic Pipie, działa terminal LNG w Świnoujściu, kupujemy gaz rewersem z Niemiec, więc wydaje się, że tutaj również jest bezpiecznie. Sytuacja jest pod kontrolą. Nie widzę obecnie zagrożenia dla energetyki” – powiedział.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski oraz wiceprezes zarządu ds. regulacji Wanda Buk spotkali się w Strasburgu z przedstawicielami większości grup politycznych w PE, w tym m.in z europosłem sprawozdawcą zajmującym się projektem reformy Nicolasem Gonzalez Casaresem (S&D) oraz posłami – kontrsprawozdawcami Marią da Graca Carvalho (EPP) oraz Zdzisławem Krasnodębskim (EKR).

Uczestniczyli również wraz z przedstawicielami międzynarodowych koncernów E.ON oraz EDF w debacie European Energy Forum dotyczącej reformy rynku energii elektrycznej.

Przyjęcie stanowiska Parlamentu Europejskiego do propozycji legislacyjnch przedstawionych przez Komisję Europejską nastąpi we wrześniu, a zakończenie uzgodnień z Radą jest planowane do końca bieżącego roku. Oznacza to, że – uwzględniając przerwę wakacyjną – prace w Parlamencie Europejskim w nadchodzących miesiącach będą bardzo intensywne.