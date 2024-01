W 2023 r. nie udało się wydzielić aktywów węglowych państwowych koncernów energetycznych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Miało to ułatwić pozyskiwanie pieniędzy na zielone inwestycje przez przedsiębiorstwa (rynki finansowe niechętnie angażują się we współpracę z podmiotami, które mają w swoim portfelu wysokoemisyjne, nierzadko przestarzałe moce węglowe). Nowy minister aktywów państwowych Borys Budka mówił w grudniu, że ewentualna decyzja o wydzieleniu węgla zostanie podjęta po przeprowadzeniu audytu. Oznacza to, że jeśli projekt NABE w ogóle się ziści, to z co najmniej rocznym opóźnieniem wobec pierwotnych planów.

