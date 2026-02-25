Na czym polega konkurs

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla płatników składek na projekty poprawiające warunki pracy, które będą realizowane w 2027 roku. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą ryzyko wypadków lub chorób zawodowych albo ograniczą oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy.

Projekt musi mieć charakter inwestycyjny. Można do niego dołączyć element doradczy, np. opracowanie oceny ryzyka zawodowego, ale o środki wyłącznie na doradztwo ubiegać się nie można.

Ile można dostać

ZUS dofinansowuje do 80% wartości projektu. Minimalna kwota to 15 tys. zł, maksymalna a 345 tys. zł na projekt czysto inwestycyjny lub 350 tys. zł na projekt inwestycyjno-doradczy (w tym 5 tys. zł na działania doradcze). Łączna pula konkursu wynosi 150 mln zł.

Na co można wydać pieniądze

Dofinansowanie obejmuje szeroki katalog działań: zakup maszyn i urządzeń bezpieczniejszych dla pracowników, systemy ochrony przed hałasem i drganiami, wentylację i oczyszczanie powietrza, oświetlenie stanowisk pracy, zabezpieczenia przy pracy na wysokości, sprzęt ograniczający obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, ochronę przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi oraz środki ochrony indywidualnej.

W ubiegłorocznej edycji najczęściej wnioskowano o sprzęt ograniczający obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, urządzenia do pracy na wysokości oraz systemy wentylacji. Dominowały firmy z sektorów przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu.

Kto może złożyć wniosek

Z konkursu mogą skorzystać płatnicy składek, którzy nie zalegają ze składkami ZUS ani z podatkami, nie są w trakcie upadłości lub likwidacji oraz nie otrzymali dofinansowania z ZUS w ciągu ostatnich 3 lat.

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez stronę prewencja.zus.pl (zakładka „Wysyłam wniosek") na obowiązującym formularzu dostępnym na zus.pl/prewencja. Nabór trwa od 23 lutego do 24 marca 2026 r. Pytania można kierować na adres konkurs@zus.pl.