Reklama

Jak poinformował Exadel Poland, platforma CompreFace daje możliwość identyfikacji i weryfikacji twarzy, określania wieku i płci badanej osoby. W celu zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowania, twórcy zaimplementowali system wykrywania charakterystycznych punktów danego wizerunku.

Reklama

Patrz prosto w kamerę!

W październikowej aktualizacji 1.1 oprogramowania Exadel Poland wprowadził do CompreFace usprawnienie pozwalające na określanie, czy dana osoba patrzy prosto w kamerę, co - jak zaznaczono - zwiększa dokładność rozpoznawania. Kolejną nowością jest funkcja sprawdzania, czy mamy do czynienia z realną osobą. Narzędzie może poprosić o obrócenie głowy w określony sposób, a następnie za pośrednictwem wtyczki "pose" upewni się, czy rzeczywiście polecenie zostało wykonane. Według firmy największą innowacją jest jednak opcja kontrolowania, na jaki punkt na ekranie patrzy dana osoba.

Spółka podkreśliła, że w odróżnieniu od konkurencyjnych, płatnych narzędzi o podobnej funkcjonalności - takich jak Azure Cognitive Services Face API (Microsoft) czy Amazon Rekognition (Amazon) - platforma CompreFace 1.1 jest dostępna na zasadach open source, co daje możliwość rozwijania technologii przez użytkowników na całym świecie.

Exadel Poland zaprasza do współpracy

"Udostępniając naszą CompreFace 1.1 na zasadach open source, zapraszamy do współpracy wszystkich, którym zależy na jej rozwijaniu. Oczekujemy efektu kuli śnieżnej – my daliśmy początek i wciąż rozwijamy narzędzie, jednak wsłuchujemy się w pomysły społeczności deweloperów, dzięki czemu CompreFace 1.1 cały czas się rozwija" – powiedział prezes Exadel Poland Janusz Fajkowski, cytowany we wtorkowej informacji prasowej spółki.

Jak dodał Fajkowski, decyzja o udostępnieniu narzędzia w formule open source zapadła, "aby się dzielić, ale też pozyskać nowe pomysły i zastosowania" technologii.

Exadel jest globalną firmą zajmującą się inżynierią oprogramowania, doradztwem biznesowym i tworzeniem rozwiązań dla partnerów na całym świecie. Zarejestrowana w 1995 r. spółka z siedzibą w San Francisco w Kalifornii, USA, prowadzi 31 biur w 15 krajach świata, w tym - od 2015 r. - w Polsce. Exadel Poland posiada oddziały w Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.