Handlowcy czekają na klientów

Reklama

Przed nami dwie handlowe niedziele. To okazja dla klientów, by na spokojnie przejrzeć oferty sklepów i wybrać najlepsze prezenty pod choinkę, czy zaplanować i zacząć robić zakupy na wigilijny i świąteczny stół.

Ile wydamy w tym roku na święta?

A sklepy mają się o co bić. Z raportu UCE RESEARCH i Grupy Offerista, pt. „Świąteczne wydatki Polaków. Grudzień 2024” wynika, że Polacy w tym roku nie będą oszczędzać na świątecznych wydatkach. Na żywność, dekoracje, prezenty, spotkania czy wyjazdy najczęściej planujemy wydać 200-500 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Ten zakres kwot wybrał co czwarty badany (odpowiednio 200-300 zł 13 proc. ankietowanych i 400-500 12,8 proc. ankietowanych). Łatwo policzyć, że przypadku 4-osobowej rodziny kwota ta może wynieść od 800 zł do nawet 2000 zł. Aż 1000 zł na osobę planuje wydać 12 proc. Polaków, a mniej niż 100 zł 3,7 proc.

Ile Polacy wydali rok temu?

Ankieterzy zapytali również respondentów, o to ile na przygotowanie świąt wydali rok temu. I tu również najczęściej pada kwota 200-300 zł (13 proc.). Wśród kolejnych wskazań znalazły się kolejno: kwota 100-200 zł (12,6 proc.), 300-400 zł (11,8 proc.), także powyżej 1000 zł (11,1 proc.).

Bony, talony, promocje i kupony zniżkowe…

Handlowcy wiedzą, że ostatnie weekendy przed świętami to czas gorączkowych zakupów, dlatego też przygotowują na ten czas specjalne promocje i rabaty. Wśród nich króluj oferta 2+1, albo 3+1. Najczęściej dotyczy to produktów spożywczych takich jak masło, cukier, czy niezbędne w okresie przedświątecznym przyprawy.

Część sieci handlowych wprowadziła specjalne aplikacje na telefony, w których również można znaleźć ciekawe oferty. Oprócz kuponów zniżkowych na konkretne produkty mogą się tam kryć również bony pieniężne, jakie sklepy przyznawały swoim klientom za zakupy. Niestety mają one krótki termin "przydatności do użycia", który najczęściej wygasa na początku świąt. Handlowcy bowiem wiedzą, że skuszeni kilkudziesięciozłotowymi talonami nie tylko je wykorzystamy, ale zostawimy sowitą weekendową nawiązkę.

Czy w niedzielę 15 grudnia sklepy będą czynne?

Najbliższa niedziela, czyli 15 grudnia, to zgodnie z ustawą o zakazie handlu niedziela handlowa. Oznacza to, że wszystkie sklepy i stacjonarne punkty sprzedaży powinny być otwarte. Dotyczyć to może również popularnych wśród Polaków bazarków, które jak co roku będą przyciągały do siebie między innymi możliwością kupienia żywych, ciętych choinek.

Jak długo będą otwarte sklepy?

Sklepy będą otwarte zgodnie z harmonogramem, który każda placówka ustala indywidualnie. Dlatego mogą się one różnić między poszczególnymi dniami weekendu. I na przykład w jednym z warszawskich centrów handlowych sklepy w soboty zaczynają pracę o godzinie 9.00 a kończą ją o godzinie 21.00. Natomiast sprzedaż w niedzielę handlową rusza dopiero o godzinie 10.00 i kończy się o 21.00.

To samo dotyczy dyskontów czy sieci zrzeszających indywidualnych handlowców. Najczęściej w ten weekend sklepy spożywcze będą otwarte między godziną 7.00 a 21.00. Na szczęście jeśli nie uda się zrobić wszystkich zakupów w sobotę, można będzie zrobić „dogrywkę” w niedzielę. Albo rozdzielić zakupy na dwa dni nadchodzącego weekendu.