Rzecznik poinformował PAP, że produkcja opon do samochodów ciężarowych będzie wygaszona w olsztyńskim zakładzie z powodu sytuacji na rynku opon ciężarowych w Europie. "Rynek ten jest zalewany tańszymi oponami z Dalekiego Wschodu i w związku z tym nasz zakład podjął decyzję o wygaszeniu produkcji opon ciężarowych" - poinformował Staszałek. Podkreślił jednocześnie, że decyzja ta nie pociąga za sobą zwolnień pracowników.

Powołując się na anonimowe źródła media informują o zamiarze zwolnienia z olsztyńskiej fabryki 500 osób.

"Nie jest to prawda. Każda z osób pracujących w zakładzie opon ciężarowych dostanie propozycję pracy na adekwatnym stanowisku odpowiadającym jej kompetencjom i doświadczeniu w innych zakładach - czy to produkcji opon do aut osobowych, czy do maszyn rolniczych, oczywiście w Olsztynie. Warunki zaproponowane pracownikom zakładu opon ciężarowych w innych zakładach nie będą gorsze niż obecne" - powiedział Staszałek. Sprecyzował, że dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, jak i nierobotniczych.

Rzecznik podkreślił, że olsztyńska fabryka Michelina jest jedną z największych w Europie, "a na pewno najnowocześniejszą". W fabryce przeprowadzany jest właśnie "duży program inwestycyjny".

"Zatrudniamy ponad 5 tys. ludzi i jesteśmy największym pracodawcą w regionie. Nasze potrzeby kadrowe są tak duże, że nie mamy potrzeby zwalniania kogokolwiek" - podkreślił Staszałek. Zdementował też informacje, że o zmianach pracownicy dowiedzieli się z maila.

"Było spotkanie wszystkich pracowników z dyrekcją i managerami. Każdy mógł zadawać pytania, wszystko zostało wyjaśnione" - przekazał.

Grupa Michelin rozpoczęła działalność handlową w Polsce w 1994 roku, a 2 grudnia 1995 r. ówczesny dyrektor zarządzający Grupy Michelin François Michelin podpisał z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych umowę prywatyzacyjną, na mocy której Michelin objął większościowy pakiet akcji Stomilu-Olsztyn. (PAP)

autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska