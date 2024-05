Chińskie firmy, dzięki inwestycjom rządowym i dotacjom, wyprzedziły konkurencję w dziedzinie technologii i oprogramowania pojazdów elektrycznych. Tymczasem sprzedaż samochodów amerykańskich firm dramatycznie spadła od szczytu sprzed kilku lat.

Reklama

Drastyczny spadek sprzedaży GM w Chinach

Sprzedaż GM w Chinach, w tym sprzedaż spółek joint venture, które firma utrzymuje w tym kraju, spadła z wysokiego poziomu 4 mln pojazdów w 2017 r. do 2,1 mln w 2023 r. To mniej niż sprzedaż w USA, która po raz pierwszy od 2009 r. wyniosła 2,59 mln. – podał CNBC.

Reklama

Dochody z kapitału własnego, wskaźnik GM określający zarobki na drugim co do wielkości rynku, spadły o 34 proc. w ciągu roku do 446 milionów dolarów, co obejmuje spadek o 54 proc. rok do roku tylko w czwartym kwartale.

„Nie chcę, żeby zabrzmiało to zbyt dramatycznie” – powiedział cytowany przez CNBC Michael Dunne z Dunne Insights, który od prawie 30 lat bada rynki w Chinach i innych krajach azjatyckich. „Chcę być realistą, mówiąc, że w ciągu najbliższych pięciu lat Ford, GM, Hyundai, Kia i Nissan najprawdopodobniej opuszczą Chiny. Po prostu nie są już konkurencyjni wobec Chińczyków” – powiedział.

Gdzie szukać przyczyn upadku amerykańskich producentów aut w Chinach?

Do upadku amerykańskich producentów samochodów w Chinach przyczyniło się kilka czynników.

Jak zauważa CNBC, chińscy producenci samochodów wiele się nauczyli od zagranicznych konkurentów. Później odnoszące sukcesy chińskie firmy kupiły zagraniczne marki, w tym brytyjskie marki MG i Lotus oraz szwedzkie Volvo.

Ponadto w ciągu ostatniej dekady chiński rynek podlegał radykalnym zmianom technologicznym. Koncepcja samochodu jako poruszającego się komputera lub smartfona w Państwie Środka stała się już rzeczywistością.

Dlaczego Amerykanie powinni podjąć wyzwanie i zostać w Chinach?

Cytowany przez CNBC Bill Russo, były dyrektor Chryslera, który prowadzi firmę konsultingową Automobility w Szanghaju uważa, że pomimo niepowodzeń sprzedażowych amerykańscy producenci nie powinni rezygnować z Chin, ponieważ zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich kilku lat, utrzymają się.

„Jeśli nie będziesz rywalizować w Chinach, co zrobisz, gdy Chiny pojawią się na twoim podwórku?” powiedział Russo. „Skąd wiesz, jak z nimi konkurować? Skoro nawet nie próbowałeś".