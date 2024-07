Do czerwca marka Volkswagen sprzedała łącznie 155 945 pojazdów. Jednak wzrost sprzedaży w Europie nie był w stanie zrównoważyć spadków jakie firma odnotowała w Chinach i Ameryce Północnej. Sprzedaż w Chinach spadła o jedną trzecią.

Reklama

Gorsze wyniki Porsche

Wyniki Porsche pogorszyły się w ostatnich miesiącach. W pierwszym kwartale tego roku firma odnotowała najsłabszy wynik od momentu debitu akcji spółki na giełdzie we wrześniu 2022 r. Producent kultowego modelu 911 twierdzi, że będzie to prawdopodobnie najgorszy moment w roku. Czy tak się stanie? Nabywcy luksusowych samochodów zaczęli bardziej wybrednie podchodzić do wydatków, a popyt w Chinach spada, co może wpłynąć na sprzedaż w przyszłości.

Reklama

W kwietniu Porsche ostrzegło, że wprowadzenie nowych modeli, w tym elektrycznego Macana i odnowionego samochodu sportowego 911, może mieć negatywny wpływ na produkcję i zyski. Rynek potwierdził te przewidywania. Sprzedaż Macana spadła o 18 proc., a dostawy SUV-a Panamera spadły o jedną czwartą. Najwięcej (o 51 proc.) spadła sprzedaż elektrycznego Taycana.

Najpotężniejsze portfolio produktów Porsche wszechczasów

Porsche spodziewa się w tym roku marży na poziomie od 15 proc. do 17 proc., przy przychodach grupy na poziomie 42 miliardów euro. Producent założył, że w przyszłym roku poprawi rentowność, opierając się na zaktualizowanej gamie modeli.

„W 2024 r. wypuścimy na drogi najpotężniejsze portfolio produktów Porsche wszechczasów” – powiedział w oświadczeniu szef sprzedaży Porsche Detlev von Platen, dodając, że producent będzie nadal oferować pojazdy z silnikiem spalinowym obok pojazdów hybrydowych typu plug-in i samochodów w pełni elektrycznych.