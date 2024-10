Kraje z największym odsetkiem respondentów chętnych do rezygnacji z motoryzacji osobistej to Brazylia, gdzie 36 proc. respondentów uznała, że skłonna jest zrezygnować z posiadania samochodu. Kolejne kraje z najwyższym odsetkiem to Norwegia i Japonia. W obu krajach 35 procent respondentów wyraziła chęć pozbycia się samochodu.

Holendrzy nie chcą pozbywać się aut

Najmniej chętni do pozbycia się swoich czterech kółek byli mieszkańcy Holandii, gdzie tylko 18 proc. respondentów stwierdziło, że chętnie zrezygnowaliby z jazdy własnym samochodem w codziennej komunikacji. W Austrii odsetek ten był na poziomie 22 proc.

Jednak większość respondentów, którzy wyobrażają sobie, że nie posiadają samochodu do własnej dyspozycji, nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, że tak zrobi.

Niemcy najbardziej zdecydowania do rezygnacji z samochodu

Odsetek uczestników ankiety przeprowadzonej przez C-Ways i Harris Interactive dla edycji motoryzacyjnej corocznego barometru konsumpcji BNP Paribas L’Observatoire Cetelem, którzy byli pewni rezygnacji z samochodu osobowego (odpowiedź zdecydowanie tak), wahał się od 7 do 14 procent. Niemcy (14 procent), Turcja (12 procent), Norwegia (11 procent) i Stany Zjednoczone (11 procent) zajmują czołowe miejsca w podziale.

Co czwarty Polak mógłby obejść się bez samochodu

W Polsce chęć rezygnacji z własnych czterech kółek deklarowało 25 proc. przy czym "zdecydowanie tak" odpowiedziało tylko 6 proc. badanych.