W Polsce widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania nowymi samochodami. W pierwszym kwartale 2025 r. odnotowano 11 proc. wzrost rejestracji nowych aut w Polsce. W pierwszych trzech miesiącach tego roku klienci indywidualni zarejestrowali 49 429 nowych samochodów osobowych, o niemal 5 tysięcy więcej niż przed rokiem.

Reklama

"Obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania nowymi samochodami wśród osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Od wejścia Polski do UE, nie przypominam sobie tak wielu prywatnych klientów na rynku" – relacjonuje Kamil Makula, prezes Superauto.pl.

W ocenie Makuli, jeżeli ta tendencja utrzyma się w kolejnych miesiącach, będzie to oznaczać pewną rewolucję w polskiej motoryzacji. "Od ponad 20 lat Polacy kupują bowiem głównie sprowadzane z Zachodu auta używane" – przypomina K. Makula.

Rośnie udział nowych aut w rejestracjach

Statystyki dotyczące rejestracji pokazuję wyraźnie, że obecnie w Polsce udział nowych samochodów w rejestracjach rośnie. W pierwszym kwartale 2024 r. zakupy nowych aut dokonywane przez klientów indywidulanych stanowiły 29 proc. rynku, podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach tego roku odsetek ten wzrósł do 36 proc..

"Jest to bardzo odczuwalny wzrost, który może być jaskółką poważnych zmian strukturalnych na rynku" – podkreśla prezes Superauto.pl.

/> />

Polacy przekonują się do chińskich aut

Jeszcze kilka lat temu chińskie auta to była rzadkość na polskich drogach. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Chińskie marki szturmem zdobywają polski rynek i w ocenie prezes Superauto.pl., to właśnie one stoją za szybkim wzrostem udziału nowych samochodów w ogólnej liczbie rejestracji. Zmieniło się też postrzeganie chińskich produktów, które kiedyś uważane były na tandetne i nietrwałe. Obecnie producenci z Chin oferują auta dopracowane pod względem stylistyki oraz technologii, a jednocześnie atrakcyjne cenowo.

"W pierwszym kwartale br. prywatni nabywcy kupili o niemal 5 tysięcy więcej nowych aut niż przed rokiem. Za 80 proc. tego przyrostu odpowiadają samochody z Chin" – podkreśla prezes Superauto.pl.

W pierwszym kwartale 2025 r. największym powodzeniem cieszyła się niegdyś brytyjska, a obecnie chińska marka MG, która należy do chińskiego koncernu SAIC Motor. Od początku roku do końca marca osoby fizyczne w Polacy kupiły prawie 1900 aut osobowych tej marki. Drugą najchętniej kupowaną chińską marką była Omoda (758 aut), a kolejne to BAIC i Jaecco. Ogółem w pierwszym kwartale osoby prywatne zarejestrowały niemal 3,9 tys. nowych aut chińskich marek.

/> />

Dlaczego Polacy wybierają chińskie auta?

Co zatem stoi za sukcesem chińskich samochodów w Polsce? Pierwszym powodem jest oczywiście atrakcyjna cena, w porównaniu do aut tej samej klasy innych producentów. Zakup chińskiego auta może dać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności. "Porównując ceny aut chińskich do zbliżonych pojazdów popularnych marek, można powiedzieć, że Chińczycy dążą do tego, aby ich oferta była, w zależności od modelu, tańsza o 20-50 tys. zł" – ocenia Oskar Jedliński, dyrektora działu rozwoju rynku w Superauto.pl.

/> />

Inne powody dla których chińskie marki cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów to:

Bogate wyposażenie w standardzie – klienci otrzymują więcej funkcji bez żadnych dopłat.

– klienci otrzymują więcej funkcji bez żadnych dopłat. Nowoczesne technologie i innowacje – wiele modeli oferuje elektryczne napędy z bateriami, które zapewniają długi zasięg i szybkie ładowanie. Rozbudowanymi systemami multimedialnymi, kompatybilnymi z Apple CarPlay i Android Auto. W ofercie są autonomiczne funkcje, takie jak asystent parkowania czy systemy jazdy półautonomicznej.

– wiele modeli oferuje elektryczne napędy z bateriami, które zapewniają długi zasięg i szybkie ładowanie. Rozbudowanymi systemami multimedialnymi, kompatybilnymi z Apple CarPlay i Android Auto. W ofercie są autonomiczne funkcje, takie jak asystent parkowania czy systemy jazdy półautonomicznej. Dobra jakość wykonania i design - W ciągu ostatnich lat chińskie samochody przeszły prawdziwą metamorfozę. Materiały używane do produkcji wnętrz są wysokiej klasy, a wiele marek współpracuje z renomowanymi projektantami z Europy i Japonii, dzięki czemu nowoczesne linie nadwozia przykuwją uwagę.

- W ciągu ostatnich lat chińskie samochody przeszły prawdziwą metamorfozę. Materiały używane do produkcji wnętrz są wysokiej klasy, a wiele marek współpracuje z renomowanymi projektantami z Europy i Japonii, dzięki czemu nowoczesne linie nadwozia przykuwją uwagę. Szybka ekspansja sieci serwisowej – chińskie marki sporo inwestują w obsługę posprzedażową.

Źródło: Superauto.pl