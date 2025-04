Plany Tesli dotyczące dostarczania podzespołów do elektrycznych ciężarówek Cybercab i Semi z Chin do Stanów Zjednoczonych zostały zawieszone. Powodem wstrzymania importu są cła na chińskie towary nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa.

Przez politykę Białego Domu ciągłych podwyżek ceł, plany Tesli zakładające rozpoczęcie masowej produkcji długo oczekiwanych modeli, które prezes Elon Musk zachwalał inwestorom, mogą zostać zniweczone.

Wojna cela wymknęła się spod kontroli

Tesla była gotowa ponieść dodatkowe koszty, gdy Trump nałożył 34-procentowe cło na towary z Chin. Jednak kolejnych podwyżek, do absurdalnych poziomów, firma nie zdołała unieść. 9 kwietnia Trump podniósł dodatkowe cła do 84 proc., a od tego czasu zwiększył je do 125 proc. W tej sytuacji łączna taryfa na towary z Chin osiągnęła poziom 145 proc. W tej sytuacji Tesla zawiesiła plany wysyłki części do USA, powiedział agencji anonimowy informator.

Wojna celna bije Teslę także z drugiej strony. Po tym, jak Chiny nałożyły cło odwetowe na towary z USA w wysokości 125-procent, Tesla przestała przyjmować nowe zamówienia na Model S i Model X na rynek chiński.

Obecnie dodatkowe taryfy na wszystkie podzespoły elektroniczne, w tym te sprowadzane z Chin, są zawieszone. Dlatego firma planuje rozpocząć dostawy podzespołów w nadchodzących miesiącach, a jej celem jest rozpoczęcie produkcji próbnej obu modeli w październiku i produkcji masowej w 2026 roku – podał informator Reutersa. Cybercab ma być produkowany w Teksasie, a Semi w Nevadzie.

Agencja dowiedziała się także, że ze względu na potencjalne cła, Tesla już od dwóch lat zwiększa udział części pochodzących z Ameryki Północnej do swoich fabryk w USA.

Cła mogą zniweczyć plany Tesli

Reuters przypomina, że Tesla zabiegała o aprobatę władz stanowych, planując wprowadzenie usługi robotaxi z flotą Cybercabów. W październiku zaprezentowała koncepcję robotaxi i obiecała rozpocząć budowę dwudrzwiowego modelu do 2026 r. w cenie poniżej 30 tys. dolarów.

W planach firmy jest też zwiększenie produkcji elektrycznych ciężarówek Semi w 2026 roku. Jednak cła mogą pokrzyżować te plany.

Natomiast wpływ na kluczowe plany biznesowe Tesli odzwierciedlał sposób, w jaki cła Trumpa, które podobno mają na celu pobudzenie lokalnej produkcji w USA, szkodzą gospodarce i jego politycznemu sojusznikowi.

Musk wielokrotnie mówił w mediach społecznościowych na X, że popiera wolny handel i sprzeciwia się cłom.