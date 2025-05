Wybór pojazdu elektrycznego do dalekich podróży wymaga ostrożnego zrównoważenia zasięgu, prędkości ładowania, dostępu do sieci i wydajności.

Problem ładowania, kiedyś największa przeszkoda w rozwoju aut elektrycznych, nie stanowi już przeszkody, ponieważ wraz z rozwojem infrastruktury ładowania w USA i Europie, podróże drogowe EV stają się z roku na rok bardziej praktyczne. Ponadto rozwój technologii sprawia, że wydajność baterii wielu modeli pojazdów elektrycznych dorównuje lub nawet przewyższa zasięg tradycyjnych pojazdów zasilanych benzyną. Czas ładowania też znacznie się skraca. Są już modele aut i ładowarek, które mogą dodać około 200 mil zasięgu już po około pięciu minutach ładowania.

Niezależnie od tego, czy podróżni skupiają się na szybkości, komforcie czy przystępności cenowej, istnieją opcje pojazdów elektrycznych zaprojektowane dla każdego.

Oto kilka propozycji wybrane przez Quartz, które zapewniają zarówno duży zasięg jak i odpowiedni komfort jazdy na długich trasach.

Ford Mustang Mach-E

Ford (F) Mustang Mach-E łączy tradycję z nowoczesną wydajnością, oferując 15,5-calowy ekran „informacyjno-rozrywkowy”, bezprzewodowe ładowanie urządzeń i stylową kabinę. Oferuje bezproblemową łączność z pakietem Ford Connectivity, w tym Alexa, Wi-Fi 5G, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, a także zaawansowane technologie wspomagania kierowcy dla dodatkowej pewności. Jedno ładowanie wystarczy do przejechania do 320 mil (515 km).

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6 z 2023 r. wyróżnia się innowacyjną technologią i wzornictwem, w tym interaktywnymi światłami pikselowymi, które komunikują status pojazdu, cyfrowymi lusterkami bocznymi zapewniającymi lepszą widoczność oraz zintegrowanym 12,3-calowym wyświetlaczem zapewniającym łatwy dostęp do najważniejszych informacji. Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak siedem poduszek powietrznych, zapewnia zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo. Na jednym ładowaniu Hyundai Ioniq 6 może przejechać do 342 mil (550 km).

Model Tesli 3

Tesla Model 3 to pięciomiejscowy samochód, który łączy w sobie wysoką wydajność, efektywność i zaawansowaną technologię. Przyspiesza od zera do 60 mil na godzinę (96 km/h) w 5,8 sekundy. Wyposażony jest w duży ekran dotykowy, tryb autopilota i 594 litry przestrzeni ładunkowej. Na jednym ładowaniu Model 3 Tesli może przejechać do 363 mil, czyli około 584 km.

Hummer EV 3X Pickup

To prawdziwa rewelacja dla amatorów jazdy w trudnym terenie. GMC Hummer EV 3X Pickup z 2025 r. łączy siłę z zaawansowaną technologią, oferując zasięg do 381 mil (613 km) dzięki ogromnej baterii. Zapewnia ekstremalne możliwości terenowe, 1000 koni mechanicznych i funkcje takie jak czterokołowy układ kierowniczy, adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne i jazdę bez użycia rąk. Szybko się ładuje.

Rivian R1T Dual

Rivian ( RIVN ) R1T Dual to samochód zbudowany dla amatorów przygód. Oferuje możliwości dalekiego zasięgu (z akumulatorem Max jego zasięg dochodzi do 420 mil, czyli 676 km), tryby jazdy terenowej i inteligentne narzędzia do podróży. Jego wytrzymała konstrukcja, wbudowany sprzęt kempingowy i dostęp do ponad 32 tys. publicznych ładowarek wspomagają zdalną eksplorację. Wykonany ze stopu aluminium, stali o wysokiej wytrzymałości i włókna węglowego, zapewnia płynną dynamikę jazdy, bezpieczeństwo i wygodę w każdym terenie.

Chevrolet Silverado EV RST

Całkowicie elektryczne auto firmy General Motors, Chevrolet Silverado EV RST łączy moc, zasięg i innowację na platformie Ultium BT1 firmy GM, która umożliwia adaptacyjne konfiguracje baterii. Jego potężna bateria o pojemności 205 kilowatogodzin zapewnia duży zasięg do 460 mil (740 km).

Lucid Air Grand Touring

Lucid Air Grand Touring to pojazd elektryczny stworzony do dalekich podróży i prawdziwy potwór zarówno pod względem maksymalnej prędkości jazdy, przyspieszenie i zasięgu. Aby osiągnąć prędkość 96 km/h, czyli 60 mil na godzinę Lucid potrzebuje zaledwie trzy sekundy. Jego prędkość maksymalna to 168 mil na godzinę (270 km/h), a na jednym ładowaniu może przejechać do 512 mil (823 km). Posiada luksusową, przestronną kabinę i rozległy szklany dach.

Źródło: Quartz