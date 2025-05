Sprzedaż nowych samochodów Tesli w Wielkiej Brytanii i Niemczech spadła w kwietniu do najniższego poziomu od ponad dwóch lat. - podał Reuters. To dość zaskakujący wynik biorąc pod uwagę to, że w obu krajach popyt na pojazdy elektryczne wzrósł, jak wynika z danych krajowych opublikowanych we wtorek.

Sprzedaż Tesli w Wielkiej Brytanii

W pierwszych trzech miesiącach tego roku w Wielkiej Brytanii Tesla przeciwstawiła się pesymistycznemu trendowi w Europie, jednak w kwietniu sytuacja zmieniła się diametralnie. Jak podaje agencja, w zeszłym miesiącu sprzedano tylko 512 nowych samochodów Tesli, w porównaniu z 1352 w kwietniu 2024 r., zgodnie z danymi Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). To oznacza spadek sprzedaży aut Elona Muska na Wyspach o 62 proc. w relacji rocznej.

Jak wykazały dane z grupy badawczej New AutoMotive, udział Tesli w brytyjskim rynku EV spadł do 9,3 proc. z 12,5 proc. rok temu.

Sprzedaż Tesli w Niemczech

W Niemczech, największym rynku samochodowym w Europie, sprzedaż Tesli spadła o 46 proc. w ujęciu rok do roku. W kwietniu klienci w Niemczech kupili zaledwie 885 samochodów tej marki, co oznacza czwarty miesiąc spadków w tym roku, co daje łączny spadek o ponad 60 proc. w ujęciu rocznym, jak wynika z danych agencji ruchu drogowego KBA.

Na innych rynkach Tesla też traci

Jak wynika z danych krajowych z ubiegłego tygodnia także w innych rynkach sprzedaż samochodów elektrycznych miliardera Elona Muska spadła w zeszłym miesiącu do najniższych poziomów od wielu lat.

W Szwecji sprzedaż nowych samochodów Tesla spadła w kwietniu o 80,7 proc. do najniższego poziomu od października 2022 r. W Holandii sprzedaż spadła o 73,8 proc. do najniższego poziomu od 2022 r., a w Portugalii odnotowano spadek o 33 proc., co stanowi większy spadek niż w poprzednim miesiącu.

Sprzedaż w Danii spadła o 67,2 proc, podczas gdy we Francji spadek był na poziomie 59,4 proc..

Odnowiony Model Y ma dać nowy impuls

Tesla przygotowuje się do stawienia czoła silnej konkurencji ze strony europejskich i chińskich marek, wprowadzając na rynek odnowiony Model Y.

Na stronach internetowych Tesli w Niemczech i Wielkiej Brytanii podano, że dostawy odnowionego Modelu Y mają rozpocząć się w czerwcu, co oznacza, że minie jeszcze kilka miesięcy, zanim pojawią się dane dotyczące sprzedaży pokazujące, czy zmodernizowana wersja odzyskała klientów.

Elektryki zyskują popularność

Jak wynika z danych KBA, ogólna sprzedaż samochodów w Niemczech spadła w kwietniu o 0,2 proc., natomiast sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła o 53,5 proc.

Dane SMMT pokazują, że w Wielkiej Brytanii liczba rejestracji samochodów elektrycznych wzrosła w tym miesiącu o 8,1 proc., podczas gdy całkowita sprzedaż samochodów spadła o 10,4 proc..

Konkurencja Tesli rośnie

Podczas gdy Tesla traci niemiecki rynek inne marki, takie jak Volkswagen czy BYD, notują gigantyczny wzrost sprzedaży elektryków. W zeszłym miesiącu największa europejska firma samochodowa sprzedała do 2314 pojazdów EV, co oznacza wzrost sprzedaży pojazdów na baterie o 194 proc.. Jeszcze gwałtowniej rosła sprzedaż chińskiej marki BYD, która w kwietniu odnotowała roczny wzrost sprzedaży o 311 proc. do 1419.

Źródło: Reuters