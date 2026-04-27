Minister o wsparciu dla JSW: to stabilizacja na kilka miesięcy

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 14:25
Kwota 2,9 mld zł dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej ustabilizuje jej sytuację na najbliższe miesiące - ocenił w poniedziałek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Dodał, że trwale ustabilizować sytuację powinna kwota 1,5 mld dol., którą spółka chce pozyskać z finansowania komercyjnego.

Balczun przypomniał w poniedziałek w RMF FM, że nowelizacja ustawy o instytucjach rozwoju, która ma dać możliwość udzielania przez Agencję Rozwoju Przemysłu pożyczek na nierynkowych zasadach, np. dla JSW, czeka na podpis prezydenta. Dodał, że obecnie wspólnie z ministrem energii Miłoszem Motyką jest „w dialogu z Ministerstwem Finansów, by kolejna transza środków została przekazana do ARP i w taki sposób, żeby zasilić JSW”.

- W całości byliśmy porozumieni co do kwoty 2 miliardy 900 milionów. Miliard z tego już poszedł i czekamy na pozostałą część. Zakładamy, że jeżeli będziemy mieli te 2 miliardy 900 milionów, to stabilizuje sytuację na najbliższe miesiące - powiedział Balczun.

Minister zwrócił uwagę, że nowela w parlamencie został poparta jednogłośnie, dlatego - jak ocenił - w zakresie wsparcia JSW jest „porozumienie ponad podziałami”.

Dodał, że spółka przyspieszyła też pracę nad pozyskaniem finansowania komercyjnego na rynkach międzynarodowych. - W tej chwili dyskusja dotycząca JSW, jeśli chodzi o komercyjne finansowanie, to jest kwota nawet 1,5 miliarda dolarów, która powinna trwale ustabilizować sytuację. To są środki, które są potencjalnie do pozyskania i one również będą służyły restrukturyzacji - powiedział szef MAP.

Przekazał również, że jeszcze w poniedziałek spotka się z zarządem i radą nadzorczą JSW, aby porozmawiać o sytuacji w spółce, w tym o „gruntownej restrukturyzacji, która jest potrzebna”. Jak stwierdził, „nie chodzi o to, żebyśmy dosypywali pieniądze i czekali na poprawę warunków rynkowych”. Dodał, że od zarządu i rady nadzorczej chce dowiedzieć się, jak będzie wyglądał plan restrukturyzacyjny JSW.

Balczun przypomniał również, że kodeks dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego jest podpisany przez premiera i obowiązuje. Dodał, że postępuje weryfikacja organów korporacyjnych, rad nadzorczych i zarządów, macierze kompetencji zostały wdrożone, a wszystkie największe rady nadzorcze zostały zweryfikowane pod względem dopasowania.

- Robimy tutaj korekty, dlatego że wielokrotnie powiedziałem, że niekomfortowo czuję się, jak w poważnej radzie nadzorczej - np. pięcioosobowej - mam czterech prawników i żadnego branżysty. (...) I chcemy dojść też niżej, to znaczy w takich konglomeratach czy holdingach dużych, jak na przykład Orlen czy PZU, gdzie mamy po trzysta podmiotów zależnych, chcemy zejść głębiej, żeby te organy korporacyjne tam weryfikować - powiedział.

Minister zaznaczył też, że kodeks dobrych praktyk local content zostanie w tym tygodniu przedłożony premierowi do podpisania. Pytany, kiedy szef rządu podpisze dokument, stwierdził, że spodziewa się, że nastąpi to w przyszłym tygodniu.

Nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju, której celem jest umożliwienie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) udzielania pożyczek przedsiębiorstwom górniczym i innym spółkom o istotnym znaczeniu dla gospodarki senat poparł jednogłośnie 22 kwietnia. Przepisy noweli zaproponowali posłowie KO. Wnioskodawcy wskazali, że celem noweli jest przede wszystkim umożliwienie ARP udzielenia pożyczek JSW i Grupie Azoty, które stanęły w obliczu utraty płynności.

W ramach działań naprawczych JSW podpisała w lutym porozumienie ze związkami zawodowymi ograniczające koszty pracy. Natomiast w marcu ARP podpisała umowę nabycia od JSW dwóch spółek zależnych - Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i Jastrzębskich Zakładów Remontowych za ponad 1 mld zł. Środki te również mają wesprzeć płynność JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa JSW przy m.in. niesprzyjających warunkach rynkowych, a także gwarantowanych załodze warunkach zatrudnienia i wynagradzania, miała w 2024 r. 7,3 mld zł straty netto, a po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł straty. Spółka deklarowała publikację raportu rocznego za 2025 r. 26 marca br., jednak 11 marca datę tę przełożono na 28 kwietnia br.

Źródło: PAP
