Minister o wsparciu dla JSW: to stabilizacja na kilka miesięcy

Porozumienie ponad podziałami

Balczun przypomniał w poniedziałek w RMF FM, że nowelizacja ustawy o instytucjach rozwoju, która ma dać możliwość udzielania przez Agencję Rozwoju Przemysłu pożyczek na nierynkowych zasadach, np. dla JSW, czeka na podpis prezydenta. Dodał, że obecnie wspólnie z ministrem energii Miłoszem Motyką jest „w dialogu z Ministerstwem Finansów, by kolejna transza środków została przekazana do ARP i w taki sposób, żeby zasilić JSW”.

- W całości byliśmy porozumieni co do kwoty 2 miliardy 900 milionów. Miliard z tego już poszedł i czekamy na pozostałą część. Zakładamy, że jeżeli będziemy mieli te 2 miliardy 900 milionów, to stabilizuje sytuację na najbliższe miesiące - powiedział Balczun.

Minister zwrócił uwagę, że nowela w parlamencie został poparta jednogłośnie, dlatego - jak ocenił - w zakresie wsparcia JSW jest „porozumienie ponad podziałami”.

JSW ma szukać finansowania poza państwem

Dodał, że spółka przyspieszyła też pracę nad pozyskaniem finansowania komercyjnego na rynkach międzynarodowych. - W tej chwili dyskusja dotycząca JSW, jeśli chodzi o komercyjne finansowanie, to jest kwota nawet 1,5 miliarda dolarów, która powinna trwale ustabilizować sytuację. To są środki, które są potencjalnie do pozyskania i one również będą służyły restrukturyzacji - powiedział szef MAP.

Potrzeba gruntownej restrukturyzacji

Przekazał również, że jeszcze w poniedziałek spotka się z zarządem i radą nadzorczą JSW, aby porozmawiać o sytuacji w spółce, w tym o „gruntownej restrukturyzacji, która jest potrzebna”. Jak stwierdził, „nie chodzi o to, żebyśmy dosypywali pieniądze i czekali na poprawę warunków rynkowych”. Dodał, że od zarządu i rady nadzorczej chce dowiedzieć się, jak będzie wyglądał plan restrukturyzacyjny JSW.

Balczun przypomniał również, że kodeks dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego jest podpisany przez premiera i obowiązuje. Dodał, że postępuje weryfikacja organów korporacyjnych, rad nadzorczych i zarządów, macierze kompetencji zostały wdrożone, a wszystkie największe rady nadzorcze zostały zweryfikowane pod względem dopasowania.

- Robimy tutaj korekty, dlatego że wielokrotnie powiedziałem, że niekomfortowo czuję się, jak w poważnej radzie nadzorczej - np. pięcioosobowej - mam czterech prawników i żadnego branżysty. (...) I chcemy dojść też niżej, to znaczy w takich konglomeratach czy holdingach dużych, jak na przykład Orlen czy PZU, gdzie mamy po trzysta podmiotów zależnych, chcemy zejść głębiej, żeby te organy korporacyjne tam weryfikować - powiedział.

Kodeks dobrych praktyk

Minister zaznaczył też, że kodeks dobrych praktyk local content zostanie w tym tygodniu przedłożony premierowi do podpisania. Pytany, kiedy szef rządu podpisze dokument, stwierdził, że spodziewa się, że nastąpi to w przyszłym tygodniu.

Nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju, której celem jest umożliwienie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) udzielania pożyczek przedsiębiorstwom górniczym i innym spółkom o istotnym znaczeniu dla gospodarki senat poparł jednogłośnie 22 kwietnia. Przepisy noweli zaproponowali posłowie KO. Wnioskodawcy wskazali, że celem noweli jest przede wszystkim umożliwienie ARP udzielenia pożyczek JSW i Grupie Azoty, które stanęły w obliczu utraty płynności.

JSW ograniczy koszty pracy

W ramach działań naprawczych JSW podpisała w lutym porozumienie ze związkami zawodowymi ograniczające koszty pracy. Natomiast w marcu ARP podpisała umowę nabycia od JSW dwóch spółek zależnych - Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i Jastrzębskich Zakładów Remontowych za ponad 1 mld zł. Środki te również mają wesprzeć płynność JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa JSW przy m.in. niesprzyjających warunkach rynkowych, a także gwarantowanych załodze warunkach zatrudnienia i wynagradzania, miała w 2024 r. 7,3 mld zł straty netto, a po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł straty. Spółka deklarowała publikację raportu rocznego za 2025 r. 26 marca br., jednak 11 marca datę tę przełożono na 28 kwietnia br.