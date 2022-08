Ekonomista w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia wskazał, że sytuacja budżetu państwa jest obecnie bardzo dobra, o czym świadczy wysokość nadwyżki w budżecie, która jest efektem wysokich wpływów podatkowych. "Od stycznia do lipca br. wpływy z podatku CIT w relacji do ubiegłego roku wzrosły prawie o 50 proc." - powiedział. Dodał, że wyższe niż rok temu były też wpływy z podatku VAT oraz PIT.

Reklama

Czernicki zaznaczył jednak, że przed rządem stoi szereg wyzwań, takich jak np. sfinansowanie dodatków dla osób ogrzewających mieszkania w różny sposób. Wyliczył, że łączy koszt dla budżetu z tego tytułu może wynieść ok. 20 mld zł. Zaznaczył też, że poważnym kosztem jest utrzymanie tarczy antyinflacyjnej (obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw, a także zerowy VAT na żywność - PAP).

Reklama

Główny ekonomista, pytany w jaki sposób prognozowane spowolnienie gospodarcze spowodowane wojną na Ukrainie wpłynie na finanse państwa, zauważył, "że zawsze, jak gospodarka zwalnia, to zmniejszają się wpływy do budżetu". Zapowiedział też, że obecnie resort finansów jest na ostatnim etapie domykania prac na prognozą budżetową, która zostanie przedstawiona w najbliższych tygodniach.

Zapytany o wzrost PKB w tym roku, Czernicki wskazał, że to na pewno będzie więcej niż zakładany w poprzedniej prognozie resortu wzrost na poziomie 3,8 proc.

Jak poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów, w okresie styczeń-lipiec br. dochody budżetu państwa były wyższe o 35,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

"Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło: dochody: 313,3 mld zł, tj. 63,7 proc., wydatki: 278,6 mld zł, tj. 53,4 proc." - podano w komunikacie MF.

MF dodało, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 9,9 proc. r/r (tj. ok. 12,0 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 12,5 proc. r/r (tj. ok. 5,0 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 47,2 proc. r/r (tj. ok. 14,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 10,0 proc. r/r (tj. ok. 4,3 mld zł).

"W okresie styczeń-lipiec 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 34,8 mld zł i było niższe o ok. 2,0 mld zł (tj. 5,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2021 r. W budżecie zanotowano tym samym nadwyżkę w wys. 34,7 mld zł" - przekazało.

W komunikacie wyjaśniono, że "w kolejnych miesiącach wynik budżetu państwa ulegnie zmianie z uwagi na koszty związane z ustawą o dodatku węglowym (ok. 9,5 mld zł z zysku NBP zostanie przeznaczone na finansowanie dodatków węglowych) oraz kosztami projektowanej, uzupełniającej w stosunku do dodatków węglowych, regulacji dotyczącej wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla indywidualnych posiadaczy innych źródeł ciepła, która będzie kosztowała kolejne 10 mld zł".

"Te działania jak i kolejne wydatki planowane na ten rok wpłyną na kształtowanie się nadwyżki i deficytu w kolejnych miesiącach" - zaznaczono.