Rezerwa Federalna ścięła stopy procentowe o 50 punktów bazowych - pb.

- Od lipca 2023 r. koszt pieniądza w USA pozostawał w najwyższym od przeszło dwóch dekad przedziale 5,25-5,50 proc. Rozpoczęcie luzowania było powszechnie oczekiwane, ale rynki finansowe były bardzo mocno podzielone odnośnie do skali dzisiejszej redukcji. Prawdopodobieństwo ruchu o 0,5 pkt proc. szacowane było na około 60 procent - komentuje Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl.

Obniżka stóp procentowych dla USD: kurs dolara poniżej 3,80 zł?

W pierwszej reakcji dolar tracił. EUR/USD rośnie w kierunku 1,12, a USD/PLN spada w kierunku 3,82. Rynkowa wycena na kilka godzin przed decyzją mówiła o 115 pb cięć przed końcem roku.

Nowe projekcje FOMC dotyczące stóp procentowych wskazują, że za scenariusz bazowy na posiedzenia w listopadzie i grudniu należy przyjmować łącznie jeszcze 50 pb obniżek.

Jak podkreśla analityk, jeszcze w czerwcu decydenci widzieli przestrzeń do zaledwie jednej redukcji o 25 pb. Dobitnie pokazuje to, jak mocno zmieniło się w tym czasie postrzeganie kondycji amerykańskiej gospodarki.

- Przed kilkoma tygodniami na rynkach zapanował wręcz strach, że relatywnie długi na historycznym tle okres utrzymywania restrykcyjnej polityki pieniężnej zaczyna mocno uderzać w rynek pracy i grozi dotkliwą recesją. W rezultacie w Komitecie ds. Operacji Otwartego Rynku przeważyły głosy za odważnym krokiem, który nie daje podstaw do stawiania tez o panice wśród władz monetarnych - komentuje Bartosz Sawicki.

Obniżka stóp procentowych dla USD: co oznacza dla kursu złotego i innych walut

Obniżki w USA zostały zainaugurowane później niż w innych gospodarkach rozwiniętych. W minionych miesiącach cięcia rozpoczęto kolejno w Szwajcarii, Szwecji, Kanadzie, strefie euro i Wielkiej Brytanii.

W ocenie analityka fintechu Cinkciarz.pl, zwłoka Fed wywołana przejściowym podbiciem inflacji zostanie zrekompensowana szybszym zmniejszaniem kosztu pieniądza w najbliższych kwartałach.

- W rezultacie fintech Cinkciarz.pl pozostaje negatywnie nastawiony do długoterminowych perspektyw amerykańskiej waluty i prognozuje dalszy spadek kursu dolara. W połowie 2025 r. USD/PLN powinien znajdować się poniżej 3,75, a EUR/USD w okolicy 1,15. Globalne łagodzenie polityki będzie także sprzyjać złotemu i przyczyni się do zakotwiczenia notowań EUR/PLN poniżej 4,30.

Korzystniejszego dla polskich konsumentów i firm kursu dolara w najbliższym czasie spodziewają się także inni analitycy. Będzie on niższy niż obecnie zapewne tak długo, jak długo w Polsce nie stanie się realną perspektywa obniżki stóp procentowych dla PLN.